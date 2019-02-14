情侶穿搭｜日本女生圖文並茂教低調配襯法　「上下對轉」放閃必備

情侶要放閃又怎會只得情人節一天？於平凡的日子裡穿上「情侶裝」也一樣能夠閃盲別人。

不過，即使是情侶裝，也不一定要兩個人穿上老土的款式，變成相同的模樣，日本女生Momo就在網絡上分享了一些具個人特色的情侶穿搭。

放閃又怎能只有情人節一天？(momo_fashiongram@Instagram)

Momo筆下的情侶雖然不是她自己與男朋友，但每一幅畫作都是她平日外出時的所見所聞，看到打扮特別的情侶，便會記錄下來。她所選出的情侶，男生與女生身上並沒有相同的單品，可是只要花點心思就能顯得非常合襯了。

掌握以下的搭配技巧，或許你跟伴侶也可實行低調曬恩愛。

同色配搭

同色單品配搭讓二人在造型上更相襯。(momo_fashiongram@Instagram)

雖然兩個人走在一起，不過總會有自己的想法與其熱愛的事物可能會有所不同，尤其是在日常穿搭方面，總有機會是你喜歡浪漫少女系，而他則愛好簡約休閒。面對二人的穿衣風格不同時，其實也不需要強迫另一方遷就自己，只要選上同色系的服裝就能解決問題了。

首先，大家可在平日的穿衣習慣中發掘兩個人都能接受得到的單品，例如是百搭的皮褸、長外套等，其後選擇同色的款式就能大大增加相襯度，既不用刻意改變，又能添加一點情趣。

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「上下對轉」配搭

「上下對轉」配搭較能保持個人風格。(momo_fashiongram@Instagram)

若你認為同色配搭還是未能百分百保留到個人風格，也可選擇「上下對轉」的配搭方法。例如男生穿上綠色上衣時，女生也可選擇同樣色調的下身單品，這種配襯法不單能繼續選擇自己鍾情的單品，也可令色彩看似更融為一體，亦讓兩個人的造型更一致。

同Pattern配搭

同Pattern配搭方法更能低調放閃。(momo_fashiongram@Instagram)

當然，有部份的情侶仍然會認為上述的衣著太過突出，想要再低調點，這時候，或許可選擇同Pattern的配搭方法。除了可選擇同Pattern、不同顏色的上、下身款式外，其實也可透過身上某一樣單品入手。

就如，女生穿起間條半身裙時，男生也可選擇穿上間條圖案的單品，例如間條恤衫，也可從配飾方面入手，戴上一樣Pattern的頸巾或帽子也一樣能襯出一個低調的情侶裝。然而，這種同Pattern配搭方式亦非常適合上班族呢。

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