天天穿同一款「服裝」不是頹廢是自信　擁有這樣的男朋友更幸福？

男生大概可分成兩種人，一種是幾乎每次見到他，其造型多變，像是家中開時裝店一樣，而另一種則是每次見他也是穿著千篇一律的款式。 你的男朋友又是哪一類？有心理學家指出穿著近乎一式一樣的男生，才是一個值得信賴與依附的男朋友。

（《原諒他77次》劇照）

大部份男生也不外乎認為素色T-Shirt配牛仔褲是最舒適的打扮，故經常都會以完全相同的造型約會。

但在女生的角度來說，總認定他們是沒有洗衣服，昨天穿過後又再重新拿回來穿上身。可是有一次與朋友和她的「萬年同款」男朋友聊天下，才知道男生的獨特想法呢。原本那並不是沒有洗衣服，而是喜歡在挑選服裝的過程中，總會貪方便多購買幾件，以致經常都會穿著「同一件服裝」。

重複穿同款服裝，暗藏以下優點？

然而，英國心理學家Kate Nightingale卻指出那並不是貪方便，而是大部份男生在購物過程中，最能影響作決定的是潛意識，最常接觸到的事物將會影響到選擇服裝的結果，例如平日的衣著打扮傾向沉色為主，便較高傾向選擇購買與所擁有的服裝完全相同的顏色。

如果你男朋友也是這樣，且在購買過後並沒有任何後悔的話，那他在購物的過程可謂「快、狠、準」，亦正正代表他擁有以下的優點。

一種自信的表現

幾乎每日都穿同一件灰TEE的代表，有Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)。（Mark Zuckerberg@Facebook）

穿著一式一樣的男生在心態上足夠了解自己，清楚明白到自己的喜好，以及找到自己生活的一套。雖然衣著是個人品味，絕不應因別人觀感而改變，但一定會遭遇過身邊不同人向他詢問「是否沒洗衣服」、「為何只穿這款式的服裝？」。

在這些負面說法下仍能堅持選擇同一款式的服裝，證明他著重個人舒適度以及感受多於其他價值，堅持自己，對自己充滿信心正是他的優點。

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有較多時間陪伴你

（ 《最愛女人購物狂》劇照）

戀愛時，當然是希望對方有更多空閒時間陪伴你。如果你男朋友的打扮是千篇一律的話，那也代表他不需要太多的購物時間，只要找到一間店舖有他平日穿著開的款式，就只需要檢查一下尺碼與衣服有否破爛、付款，大概只需五至十分鐘的時間就完成整個購物過程了，其餘時間就可以留給你，用作女生的購物時間。

奧巴馬也是其中一位幾乎天天穿類似款的名人，而樽領上衣也是他的指定優閒服造型之一。（vcg）

有更多時間想像你們的將來

（《Oh 我的鬼神君》劇照）

選擇同款服裝的男生於選購服裝時，都不需多作考慮就能選到自己心儀的單品，對比其他猶豫不決的人來說，也不容易被鎖碎事分神，久而久之有更多時間與心緒來思考生活大事（當然包括你們的未來)。同時，用不著考慮便能決策，也代表他對於自己的需求十分清晰，如此明確的方向也可應用於生活上對待事物的態度，絕對不需你替他感到操心。

雖然不少「愛妻號」名人都有喜歡重複穿同一款或類似款式服裝，但這跟是否重視家庭或感情生活沒有必然關係。至於是否只為省時，如老佛爺Karl Lagerfeld雖然多年來貫徹穿衣風格，但每日造型換衫卻花上一小時。大家縱使背後原因各異，但有一點可以肯定的，是他們都是有堅持、有態度的人，有人堅持始終如一、有人則堅持一切從簡。那麼你又找到那個他的堅持與優點嗎？

以下名人選擇每天穿同款衣服，各自內藏大智慧，或許當中也跟你男友有著同一樣的原因？（點圖即看=====> ）

（資料來源：Inc.）