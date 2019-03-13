CELINE手袋迷注意！返工見客不失禮　$5000以下意大利製小資品牌

對於女生的購物慾，從沒有過停止的空間，除了穿不完的鞋外，還有一年四季也買不完的手袋，如果每每都要購買Chanel、Celine等大品牌，也未免過於奢侈，而且對於小資女來說，更是難以實現得到的事情，那麼不如入手一些經濟實惠的品牌？

女生愛Chanel、Celine等品牌的原因不外乎是鍾情於它的簡約格調，而走簡約風的小資品牌除了Michael Kors、Kate Spade這些為人熟悉的品牌外，其實仍有不少極簡主義的品牌，對簡約手袋款式有情意結的女生，不妨留意一下以下的品牌，除了款式清新外，亦帶有特別的設計細節，適合外出逛街，也適合用作上班見客之用。

Senreve

Senreve手袋款式主打一袋多用。(senreve@Instagram)

總有部份女生喜愛使用背包，貪其方便舒適而且容量夠大，不過奈何難以搭配上班造型，那麼Senreve就絕對適合你的需求。Senreve2016年於美國由Coral Chung及Wendy Wen共同創立，二人原本皆是OL出身，分別於跨國公司做市場策略研究等工作，卻因為自身需要而創立品牌。「有一段時間，我一直用Louis Vuitton Neverfull，再內加一膠墊令帶手提電腦時，袋不會因重量而過份下垂。但這不是一個理想解決辦法，而我對LV logo也看倦了。」Wendy在《San Francisco Chronicle》的一次訪問中說。

因此，品牌以年輕職場女性為目標，手袋除了容量大、裝重物（如手提電腦）不易變形，更主打一袋多用，上班時可用作手提包或調節背帶以單肩包的形式使用，而下班後或放假的日子則能再度調節背帶，轉換至背包的方式使用，十分方便。手袋設計簡潔優雅，其Signature款式Maestra更有一種Celine Belt Bag的影子，既時髦又能用作不同場合。品牌雖然成立年期不長，但自推出以來已得到不少歐美女生的青睞。手袋款式在意大利製造，以輕巧、防水作賣點，價格約HK3,000至HK$8,000。

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Elleme

Elleme的手袋設圓形單手柄的細節，簡約又特別。(elleme@Instagram)

法國品牌Elleme，手袋款式由巴黎設計，意大利製作，極度著重手袋的細節，不僅外形要簡約特別，其材質與手工更為講求精緻細膩，全以手工縫製，但定價卻非常合理，大約HK$5,000左右或以下，絕對不會過份奢侈。

品牌的手袋款式除了較為平實的黑色、咖啡色、紅色外，主打淺色系的柔和色調，設計乾淨俐落，其賣點則在於餃子外形與圓形單手柄的細節，為簡約格調低調地增添了一份「睇頭」，以及辨識度。同時，亦設有可調節和可拆卸肩帶，方便搭配造型。

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Danse Lente

Danse Lente手袋款式採用撞色設計，令手袋輪廓變得更立體。(danselente_official@Instagram)

Danse Lente由英國設計師Youngwon Kim創立，其靈感來自於倫敦的傳統建築與現代都會的設計，故品牌的手袋款式也融合這兩方面的元素。手袋款式以幾何圖形作外形，簡潔俐落，配合大膽的撞色手法，令手袋輪廓變得更立體。而且富有設計感的手袋外形更易於搭配不同造型打扮，即使是搭配上班的Smart Casual還是休閒的T-Shirt都能點綴整個造型，袋款全部真皮製，不過未有標明製造地，價格約在HK3,000至HK5,000左右。