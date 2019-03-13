首屆「KKBOX 香港風雲榜」頒獎典禮已於昨天（12/3）晚上結束，頒獎禮上除了雲集香港歌手外，更請來台灣歌手遠道而來參與盛事，如蔡健雅、盧廣仲。 歌手們盛裝打扮出席，在他們身上不乏看到格紋、間條等元素，不過說到最突出的，還是容祖兒（Joey）的螢光綠色西裝套裝最為搶眼奪目，將同場女歌手如謝安琪、李幸倪Gin Lee等都比下去。

按圖觀看歌手們當晚的打扮，張敬軒繼續有型、菊梓喬大有進步＝＝＞

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首屆「KKBOX 香港風雲榜」頒獎典禮上，容祖兒(Joey)以螢光綠色造型亮相。(Vcg.com)

Joey以一身螢光綠色造型亮相，Bra top搭配直腳西裝褲，外搭一件短身西裝褸，盡顯纖細的鎖骨與努力做運動練成的腹肌；螢光色西裝套裝下穿上帶有格紋細節的銀色靴款，與長耳環、閃亮銀色眼影的妝容相輔相成，整個造型亦見霸氣與壓場感，作為頒獎禮的戰衣絕對適宜。

短身西裝褸既沒大衣般厚重，材質也相對較挺身，其實非常適合中等身型的亞洲女生，同時又能襯出優雅味道，讓氣質突圍而出。，不過Joey一套的西裝中性打扮對於甚少出席重大活動的女生，又似乎過於隆重以及難以應用於日常場合中。想以短身西裝褸營造出女性化的一面，或能參考以下配襯方法，以一件走天涯的方式搭配出不同造型與風格？

西裝褸 x 半身裙：襯出甜美優雅

搭配絲質、薄紗材質的半身裙襯出甜美優雅感。(Pinterest)

西裝褸予人的感覺過份正式以及硬朗，用以裙款襯托正正能中和刻板的形象。一般來說，西裝褸多於用來搭配Pencil Skirt，的確是一個極大路的配搭方式，如果你的工作是需要以formal打扮的話，絕對沒有問題，但如果是用作平日外出之用，則缺乏時尚感可言。

內搭不妨選擇以薄身針織或T-Shirt搭配絲質、薄紗材質的半身裙，外搭西裝褸，帶出一份柔和感。另外，想要更突出造型的話，也可選擇不規則剪裁的半身裙款式。而西裝褸方面，則能選擇具修身設計的款式，修飾腰部線條，也可參考法國女生的穿著方式，於西裝褸外繫上腰帶，不但能腰部線條更突出，亦能增加造型感，營造法式優雅的感覺。

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西裝褸 x 印花圖案連身裙：襯出女性韻味

印花圖案連身裙不但可點綴造型，更能帶出女性化的一面。(Pinterest)

除非是Oversized的西裝褸款式，否則大部份的西裝褸版型都傾向合身或窄身，故內搭服裝不能太厚。配合近來的天氣，不如配上薄紗材質的連身裙與高跟鞋款？搭配幹練感濃厚的西裝褸，使硬朗造型變得更柔美，更女性化。然而，若你的西裝褸款式是屬黑、灰、咖啡色等沉色調的話，大可選擇帶有印花圖案的連身裙，為造型增加一些色彩，避免過份樸素。

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西裝褸 x 牛仔：襯出型格個性

Denim材質的服裝與西裝褸搭配出來的效果卻十分合襯。(Pinterest)

有時候難免總會想以休閒造型示人，雖然鮮有用上「休閒」兩字來形容西裝褸，但只要適當地選擇內搭與下半身服裝，也一樣能夠搭配出休閒感。

Denim材質的服裝與西裝褸的堅挺材質，可謂「牛頭不對馬嘴」，但搭配出來的效果卻絕對相襯，於牛仔恤衫外穿上西裝褸，配上牛仔褲及幼跟高跟鞋（選鞋非常重要！），更能突顯出層次感。同時，於挑選牛仔褲褲款方面，可選擇直腳版型的款式，營造出更隨意舒適的感覺；但若然希望襯出型格感，也可選擇寬褲，長度以及地、能遮掩鞋款為佳，更能顯高。