【2019髮型】從巴黎時裝週偷師　4大流行貼地髮型亮點參考

2019秋冬四大時裝週於上星期完滿落幕。各大品牌無不腦洞大開，各出奇謀地搶收視。 在衣香鬢影的天橋場上，除了那些目不暇給的時裝，模特兒身上的妝髮也掲示了最新的流行趨勢。

今天就給大家送上幾款從時裝週獲得的髮型靈感，即使是素人如我們一樣不難駕馭，美貌跟實用並重。

亮點1：低馬尾

(pinterest)

2019年秋冬時裝週上，低馬尾頻繁地在大家眼前出現。多個品牌的模特兒都梳起了低馬尾這個髮型，就知道它在今年勢成大熱，值得作為上班和日常的簡易髮型參考。

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低馬尾其實一直都很受歡迎，不單是在時裝天橋上，也經常出現於許多歐美及韓國女星身上。低馬尾對於女生們來說雖然一點都不陌生，操作也來得十分簡單，但要留意的是低馬尾容易顯得老氣，在綁頭髮時可以留一些碎髮在臉頰兩邊，也可以盡量把頭髮拉鬆一點，讓低馬尾有一種漫不經意的感覺，大方而且有氣質。畢直順滑的直髮低馬尾會顯得比較硬朗幹練，而曲髮的低馬尾則會看來比較甜美活潑。

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亮點2：頭髮飾物

(sammcknight1)

想要髮型有變化也不一定需要改頭換面。即使不轉換髮型，也沒有一雙善於編髮的巧手，其實只要在髮型上加上髮飾作為襯托，便可以最簡單方便不過地立即提升時尚感。

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在髮飾運用上表現得尤其出色的CHANEL的19秋冬系列，正好給我們做了最佳示範。公主頭、低髻或是低馬尾等髮型，當配襯各種飾物都是能碰出不一樣的火花。立體的花形髮夾、帶有色彩或是閃石的髮帶，以及金屬質感的幾何形狀髮夾都會是相當流行的飾物，輕鬆給髮型錦上添花。

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亮點3：長直髮

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一頭柔順飄逸的長直髮，雖然從來不受潮流所限。但在曲髮當道之時，直髮的地位往往都會被取代。回顧這一季的天橋之上，直髮頻頻以高姿態出現，風頭沒有給氣勢強勁的曲髮所蓋，無疑又重新成為被受追捧的熱門髮型。

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簡單的中分長直髮，可更清楚地凸顯五官和輪廓，也可以更清晰地表現妝容，顯得氣質清秀。但若果以嫌這樣的直髮太過普通和乖巧的話，可以將頭髮盡量梳得貼服，營造出一種一絲不苟的時髦氣息。

要加倍顯得型格帥氣，甚至可把頭髮全都往後梳成all-back風格，讓造型效果特別出眾，氣場十足！不管是中分或是all-back的直髮，最緊要「夠直、夠貼、夠光滑」才會具備潮流感！

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亮點4：細捲曲髮

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帶著浪漫氣息的曲髮，向來都是不滅的潮流。這次我們在時裝週所看到的，並非女神路線的大曲髮，而是看起來蓬鬆凌亂，帶著奔放和不羈個性的細捲曲髮。

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微曲波浪髮型的重點在於豐盈感，從髮根位置開始把頭髮全部燙捲，不論是中分或是旁分皆可，塑造出猶如剛睡醒起床的隨意狀態。這款髮型鬆散而厚重，不僅顯顯得充滿活力，看上去還能夠有瘦臉效果！

而且對於髮量稀少的女生來說，這款髮型可說是如有神助，燙髮後定必髮量倍增！微曲波浪髮易於配搭不同的造型，剛柔並濟。無論是女性化的長裙或是中性風都套裝可以輕鬆配合，散發出獨特又時髦的個性。

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