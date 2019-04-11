廣末涼子廣告最近大熱，38歲的她穿起校服仍像高中生，令人覺得時光倒流20年之餘，再次驚訝她的保養之道。 但日本最強「凍齡女王」，可能另有其人...... 訪問前，已知道這位「美魔女」水谷雅子的真實年齡，並故意看過她的IG帳戶，她的童顏讓人不禁驚訝了起來；到了訪問那天看到真人後，記者特意近距離觀察她的皮膚狀態，看看會否有任何的瑕疵與紋路，只見在透薄的粉底下皮膚仍好得看不見毛孔的存在，不是經她親口確認年齡，記者也不太相信...... 攝影：鄭子峰

訪問開始前，點圖即看水谷雅子的日常生活照，看看你能否猜中她的真實年齡？（點圖即看＝＝＞）

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水谷雅子侃侃大談自己的保養心得時，記者親自確認當天她只化了透薄粉底，相片亦沒有幫忙修飾。（鄭子峰攝）

水谷雅子，在Instagram上坐擁23.9k粉絲，未必人數最多，但之所以是終極，因為她有一強勁紀錄：曾被日本雜誌時尚雜誌《美STORY》選為第一屆美魔女冠軍，並登上雜誌封面，令其成為關注。外界稱讚她外表看起來像20多歲的後生女，育有一名27歲女兒和25歲的兒子。

水谷雅子笑指：「兒女的同學也會稱讚她為『美女』；而有時候，與女兒逛街，店員聽到囡囡叫我『媽媽』就會嚇親，但我和女兒也會覺得『有甚麼問題？』」

【答案開估】請點擊下圖看水谷雅子的真實年齡＝＝＞

開始積極保養的起源：30歲前的經歷？

如此清秀年輕的外貌，水谷雅子卻表示自己並非天生童顏，更指自己以前的外表偏成熟，與大部份女生一樣，都是較注重化妝，是到了關鍵的30歲才開始意識到皮膚保養的重要性，更分享了她為追求「美黑潮流」而令皮膚狀態變差的事：「小時候，曾經到過Salon（美容院）曬日光燈，因而去到30歲時，色斑都跑出來了，那時才懂得害怕。」故她開始注重保養，並成為多年來的恆常習慣。

對於保養，水谷雅子指自己30歲前並不太重視。（鄭子峰攝）

終極秘訣：面膜不可少；每朝浸浴10分鐘，促血液循環

先是護膚習慣，由過往追求潮流、即效性，水谷雅子現時則會傾向逐步的護理，早上浸浴約10分鐘，期間同時按摩胸位、頸、臉部等淋巴位置，促進血激循環。另外也會根據季節和皮膚當刻的狀態，每日早晚各敷一次面膜，夏天會敷較清爽、含維他命C成份的面膜；而冬天則著重保濕爲主。

雖然偶爾會到Salon（美容院）接受去角質、煥膚以及雷射除斑等療程，不過對她來說，養成良好日常護理習慣才是重要的事情。「例如第二日要出Show，都會到Salon（美容院）做療程，像是對自己的一個獎賞。」

炸物、Pizza全不戒口：原則是「多肉多菜、想吃就吃」

有時候，心情也是一個影響皮膚、身體狀態的重要因素，活得輕鬆自在更是水谷雅子的凍齡秘訣，除了做美容療程哄哄自己，亦鍾情於美食，吃些自己喜歡的食物。

提起飲食，她的社交平台總是充斥着食物的照片，如炸物、Pancake、含有朱古力醬的三文治等，基本上甚麼類型的食物她也會進食，而早餐大多都是歐美系，主要吃沙律或蛋，甚至是高熱量的Pizza和麵包。對於澱粉質與高熱量兩項「修身敵人」食物，她並沒有刻意節制自己，亦沒有戒掉，貫徹「想吃就吃」的原則，她分享道：「自己並沒有偏食的習慣，相信平衡得好的話並不需要避開部份的食物與其食量，不過主要原則還是盡量多吃肉、多吃菜和季節當道的食物。」

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年齡大就不能運動？邊做家務邊敷面膜也樂得自然！

除了均衡飲食與做好護膚步驟外，定期的健身運動也絕對不能忽視，不過當問及水谷雅子有否做運動的習慣時，她卻直率地說：「始終去到50歲都發現自己身體代謝慢了，因此盡量不做刺激運動。」雖然水谷雅子未如我們想像的會跑步、游泳等運動，但她卻會透過自己的生活作息達到適量的運動量：「每天早上為小朋友做完早餐，已經是自已的『治療時間』，會做一些Multitasking（即同時間做兩樣事情的美容Task），例如在做家務期間也會一邊敷面膜一邊打掃家居。」

水谷雅子的例子證明了運動其實也不一定要如傳統一樣需要極大的運動細胞，只要找到自己的生活習慣、興趣，一個適合自己的運動模式，也能完成一定的運動量，幫助排走身體的代謝廢棄物。

水谷雅子認為隨年齡增長，頸紋、手紋只是一個自然現象，只能透過日常護理令情況緩和。（鄭子峰攝）

無可避免的年齡增長與皮膚紋理，還美嗎？

年齡，是一大關鍵，也是保養的一大敵人，任你在身體和皮膚護理方面做得多好，歲月也會毫不留情地為你增添痕跡，除了水谷雅子提到的色斑、身體代謝，還有那一道道的皮膚紋理，如頸紋、手紋，都會一一出現於身上。筆者起初以為一向極度重視護膚，以達至美顏的水谷雅子總會介意這些問題，但她卻毫不猶豫地回答：「都是自然現象，那麼就只能令情況緩和一些；畢竟紋理都與皮膚不夠保濕有關，故此會盡量勤敷面膜和按摩等日常護理。隨年紀增長，你就會開始明白日常護理是多重要的一件事。」

整個訪問中，水谷雅子都多番提及到「年齡增長」的字眼，那並不是一個抱怨；相反，更是代表她樂於接受自己的年紀。她亦會於Instagram個人頁面上的簡介毫不介意地列明自己的歲數，僅是她具有一個坦言、知足的心態：「想透過自己的經驗告訴別人：『任何年齡都能保持美麗的一面，不需要覺得到達一個年齡就不再美，只要做好日常護膚，那就甚麼年紀都可以很美麗。』」

50歲的水谷雅子不介意公開自己年齡，也認為只要保養得宜，任何年齡都可以很美麗。（鄭子峰攝）

過來人身份給25+女生的勸告：

最後，水谷雅子特別用上自己的個人經歷來叮囑25+女生，凍齡一大要訣是要注重防曬：「希望你們365日都要用上防曬，或許現時你們還後生，並沒有過於注意防曬這步驟，但所有色斑、黑色素都會儲存在皮膚內，到某一個年齡就會一次過出現，就如自己30歲中期，就會在意一次過出來的色斑。」而日常皮膚保養，也要每日勤力去做，那便會慢慢看到差別所在，並且有回報。

美，從來都沒有標準，就如水谷雅子一樣，任何時候只要堅持和找到適合自己的方法定能變得更美，擁有自己的美麗特色。

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