【儲錢】購物減低孤獨感　只屬暫時性　避免衝動購物的4大法則！

女生就是「開心買鞋，唔開心買鞋」，就連鞋以外的單品，也比男生來得多。 多個國家就女生購物行為進行了調查，女生每年用於購物的金額遠遠超過來預期；但亦有研究則指出購物有助減輕日常生活的壓力，從而變得更健康，變相令我們購物更加合理化？

(《潮拜購物狂》劇照)

事實證明人人都愛購物？

2017年，香港資訊和市場測量公司Nielsen在一項調查中發現，香港女生於過去一年大約會花費接近4,700港元至5,000港元於美妝用品上。不只美妝產品，時裝也是不少女生的「重災區」，同時不只會在實體店購物，更會在網上購物。電子支付商PayPal於2018年在全球31個市場訪問約34000名消費者（其中1000名受訪者為香港人），從訪問對答中了解他們的購物習慣，發現有約8成3港人傾向於網上購買服飾、鞋和配飾，其次則為玩具和休閒嗜好等相關產品。

而就於2018年，證監會附屬機構投資者教育中心向500名介乎18至54歲、過去6個月有網購過的人士進行了一項調查，發現受訪者平均每月網購3次，總消費約1,227港元，而當中更有27%人表示，每月於網購上的花費超過1,500元，可見購物的確是一個難以抵擋的習慣。

調查​指出購物能使其更快樂

不過有否發現往往於購物過後，會有一種如釋重負、將平日的壓力一掃而空的感覺。美國密芝根大學的研究人員則解釋曾進行了3次調查，發現購物無疑是能夠讓人即時減輕煩惱，調查涉及548名人士，發現當人們正在作出購物選擇時，環境與行為有助於恢復個人控制感，從而緩解負面情緒。

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(《閨蜜》劇照)

荷蘭蒂爾堡大學教授Rik Pieters亦同意此說法，但同時補充指購物即使能減少一個人的孤獨感，也只是短期的解決方案。即使購買東西後，焦慮情況會減少，但並不會持續很長的時間，建議還是適可而至，在有需要的情況下才購物，同時找尋其他能控制自己情緒的方法，才是正確令自己改善心情的方法。

(《不要忘記我》劇照)

【點圖即看】可能比購物，更能填補心空虛的方法＝＝＞

針對各人不同的購物習慣，也可聽從美國心理學家Julian Ford的建議，避免自己衝動購物的４大法則（點圖即看＝＝＞）

（資料來源：Scmp, BBC, Psychology Today）

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