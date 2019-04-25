【我要準時下班】Loewe手袋意外成焦點　日劇捧紅過的你識幾多？

近來熱話除了是剛上映的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，當然還有日劇《我要準時下班》。 劇集講述在互聯網公司工作的女主角東山結衣（吉高由里子 飾），堅決不加班，拒絕「迎合」不加班就等於沒有賣力工作的社會思想，上星期開播已獲得不少好評。共鳴以外，日本職場劇女主角的造型都會成為女生們的討論話題，吉高由里子的返工手袋則最為注目。

日劇《我要準時下班》改編自同名小說，講述女主角做好自己份內工作後決不加班，令自己生活重新回到正軌的故事，當中又可有說中你的心聲？（點圖即看＝＝＞）

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《我要準時下班》於4月16日首播，女主角為吉高由里子，在短短播出的兩集已用上多個款式的手袋。由於所飾演的是職場女性，故使用的手袋均為大容量的款式，其中就以Loewe Gate Top Handle Bag最為讓人注目。

《我要準時下班》女主角吉高由里子，在劇集用上多個手袋款式，其中就以Loewe Gate Top Handle Bag最讓人注目。（《我要準時下班》劇照）

Loewe Gate Top Handle Bag貫徹品牌簡潔奢華風格，雖火熱程度還未追及Puzzle bag，但一推出以來便受到女生們的關注。名字是來自於袋身側面的鎖扣金屬別針、皮革條帶、馬鞍形翻蓋以及打結的前腰帶蝴蝶結，單是這樣的簡單結構、細膩設計已能替手袋畫龍點睛，成手袋的一大賣點。

另一特點則是它的置物空間與輕身程度，用上小牛皮製成的Loewe Gate Top Handle Bag設有3個分隔，兩邊的內部隔層中間設拉鍊袋，能夠放下日常所需品外，也可放下本小筆記。最怕遇上皮製手袋硬繃繃又過重，但Loewe的這個袋款容量大之餘，亦屬輕身，Small Size只有0.926 kg重量，而中型尺寸也僅只有1.342 kg，相信即使要揹上一天的時間也不會帶來太大的負擔呢。

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以上，吉高由里子在劇中用上的Loewe Gate Top Handle Bag未知又會否引來搶購熱潮？事關劇集女主角用過的手袋款式能帶來熱潮已不是一件新鮮事，例如，2016年韓劇《藍色海洋的傳說》，全智賢在劇中使用過Hermès Roulis Bag，隨即令女生們紛紛搶購並出現缺貨情況；而日劇方面，同樣有2016年播出的《有喜歡的人》、2018年的《無法成為野獸的我們》。

當中女主角所揹過的手袋款式也吸引到女生們的注意，引來一波熱潮。你又熟悉這些袋款嗎？

《有喜歡的人》：Genten PiantaII背包

《有喜歡的人》也是2016年十分受歡迎的一套劇集，女主角桐谷美玲在劇中經常使用Genten背包款式：PiantaII。（《有喜歡的人》劇照）

《有喜歡的人》也是2016年十分受歡迎的一套劇集，女主角桐谷美玲的造型亦成話題。當中，就引發了她在劇中經常使用的背包受女生關注，出名走淡雅格調的日本品牌Genten背包款式：PiantaII。PiantaII以天然棉麻與少量牛皮製成，款式簡約大方，完全沒有過多的裝飾設計，僅只有鎖扣纏繞在皮革上的品牌標誌性設計，以帶出輕盈俐落的感覺。

袋款為A4尺寸，容量及實用度良好，更在背面設有拉鍊分隔，方便放上小物件；另外，較吸引的地方是PiantaII能夠一物二用，除了用作背包，也可調節肩帶的長度，當作手提包使用。

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《無法成為野獸的我們》：土屋鞄製作所Hinon公事包

新垣結衣在《無法成為野獸的我們》的造型成上班族的參考對象，土屋鞄製作所的Hinon公事包也是其中一個吸引到女生的手袋款式。（《無法成為野獸的我們》劇照）

2018年播出的《無法成為野獸的我們》與《我要準時下班》一樣也是以職場為主題，不至劇情吸引，就連女主角新垣結衣在劇中的穿搭技巧也十分時尚，如她所穿上的恤衫、西裝褸等OL必備配搭，以及手袋都成為上班族的參考對象。

其中一個她使用過的便是日本品牌土屋鞄製作所的Hinon公事包。土屋鞄製作所強調日本職人製造，講究實用性及可長久使用，在職場男性中一向都有高度評價，相信憑新垣結衣開拓了不少職場女性客源。加上市面上大多公事包的感覺均是傾向男性化，而Hinon公事包的弧形設計、圓滑流線形則能帶來一份女性的優雅感；除手挽方式使用以外，也設有尼龍肩帶，以側揹形式使用。

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《無法成為野獸的我們》：Rode Sko A4 4 Way Bag

新垣結衣亦在《無法成為野獸的我們》劇集上用過RodeSko A4 4 Way Bag。（《無法成為野獸的我們》劇照）

《無法成為野獸的我們》亦成功帶動另一日本品牌：RODE SKO的A4 4 Way Bag注意度，令款式多次重現售罄的狀況，受歡迎程度更令品牌隨即推出升級版本。簡潔外形配流蘇吊飾更添可愛感，新垣結衣所用上的是初代版，而升級版則在流蘇吊飾上設有金屬裝飾和扣環。

然而，最大賣點是袋款設有4個用法：手挽、側揹、調短肩帶作上肩使用，以及將中間內袋拆除，直接使用，實用又划算，難怪出現搶購的情況。

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