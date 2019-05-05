【情侶穿搭】利用同色系是入門級　高手只靠時尚小物即打造合襯感

情侶穿搭，講求的是二人的和諧感。要營造出彼此是對方戀人的感覺，又不能失去個人風格，試試從小物入手，作為穿搭的亮點，打造出自然風情侶穿搭。

在繪畫過程中，想像約會的場景已讓插畫家感受到情侶間的甜蜜感覺。（IG_nodeko_）

日本插畫家nodeko喜歡用插畫形式記錄街頭穿搭，單是在繪畫過程中，想像的約會的場景已讓她感到情侶間的甜蜜感覺。

利用同色系、同pattern的穿搭打造情侶甜蜜感

天朗氣清的假日最好便是到離島走走，沿著海邊吹著涼風，度過寫意的下午。趁著難得的機會與伴侶以藍色系打造海洋風穿搭吧。女生可以清爽的牛仔褲配上娃娃袖上衣，加以草帽、籐製袋子與帆布鞋增強度假感。男生方面，除了於色系上的配搭外，披上天藍色的襯衫加強休閒感，營造出慵懶又不失時尚的情侶穿搭。

趁著假期與伴侶以藍色系打造海洋風穿搭（IG_nodeko_）

利用條紋單品打造情侶穿搭，同樣元素卻有著不同間距的條紋單品有助增添時尚感。

利用同pattern的穿搭打造情侶甜蜜感（IG_nodeko_）

高手情侶穿搭：以小物作為情侶穿搭亮點

可以先從鞋款入手，選擇New Balance、Nike Air Max、Adidas Superstar等中性休閒鞋款為穿搭重點，打造舒適的情侶風。又或可以絲帶作穿搭重點，男生用絲帶當作領巾點綴造型，女生則把絲帶當作髮飾，營造出知性又成熟的感覺。

可以先從鞋款入手，選擇New Balance、Nike Air Max、Adidas Superstar等中性休閒鞋款為穿搭重點。（IG_nodeko_）

高手情侶穿搭：以小物作為情侶穿搭亮點(IG_nodeko_)

除了情侶穿搭外，nodeko還透過插畫分享了日本女生的各種穿搭心得：

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