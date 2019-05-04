【髮型】《Mina》模特兒比留川游一洗MK味　超短髮造型知性又有型

如果你中學時有閱讀日本少女雜誌的習慣，相信你絕不會對比留川游感到陌生。

當年比留川游年僅15歲便成為《Mina》當家模特兒，每期都會於雜誌內出現，更多次成為封面模特兒。身材高挑、樣貌時而甜美時而型格的她，人氣抵得上一位當紅女藝人，是不少女生模仿的對象。

那些年，她梳著一頭當下最潮啡金長卷髮，加上她標誌的臉蛋，猶如洋娃娃般甜美。可是，就算再美的女生頂著那個髮型，亦不多不少滲透著一股說不清的mk味。

（圖片來源：PINTEREST）

後來因為工作關係，比留川游把頭髮剪成了近年大熱的及肩髮，同時把頭髮染回黑色，頓時令人眼前一亮。髮型師用剪刀把那把頭髮一剪，便把當年那個漂亮的mk妹，變成了既知性又型格的女子，不單非常適合她現時的年紀（比留川游今年33歲，剪短髮那年將近30歲），而且乾淨俐落的髮型竟然為她加添了意料之外的女人味。

（圖片來源：PINTEREST）

+ 9 + 8 + 7

聽說過剪短髮是會令人上癮的，比留川游就是其中一位短髮上癮者。近年她的頭髮愈剪愈短，剪了不少女生又愛又恨（怕？）的男孩子髮型，亦把長瀏海剪至剛剛蓋過眼眉的長度，豈料大膽一剪，效果竟然非常好－－露出耳朵及頸部線條不單沒有讓她看起來像個男生，反而突顯出她精緻的五官，同時使她看起來非常性感、型格、俐落。

（圖片來源：IG@otonamuse）

+ 6 + 5 + 4

自從比留川游剪了一頭露出耳朵的清爽短髮，並把頭髮染回黑色後，在日本掀起了超短髮熱潮，引起不少日本女生紛紛仿效。這個意外地能與各種造型完美平衡的髮型，在instagram更出現了「#比留川游」，不少女生都在社交媒體大方分享剪髮後的成果。

+ 11 + 10 + 9

這款「游式」短髮非常適合夏天，而且亦不難carry，不過就要留意幾個細節：

前蔭不要太短

（圖片來源：PINTEREST）

雖然比起以前，比留川游的前蔭短了不少，但依然留在眼睛對下的位置，然後再以髮gel或髮泥把前蔭撥開，營造空氣感。

這種短髮如果剪得不好，很容易就會變成小學男童的髮型。為了可以保留女性魅力，以及添加時尚感，前蔭千萬不要剪得太短！而且留有一定長度的前蔭亦有意料之外的小顏效果，尤其適合大額女生。

方面女生不適用

（圖片來源：PINTEREST）

比留川游身高有165公分，卻只有46公斤，而且擁有完美的鵝蛋臉，超短髮造型非常適合高挑瘦削的她。不過，如果你如有村架純一樣擁有一張大臉，尤其是下半張臉特別大的話，就應重點遮住臉的下半部分。

因此，在剪「游式」短髮前，你要看清楚自己的臉型。如果你擁有較大或較方的腮骨，就絕不適合剪這款短髮了。相反，就算你擁有圓臉，亦可carry這款短髮，甚至剪完有可能變得更可愛時尚。

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一開始剪中長髮會比較易接受

（圖片來源：IG@mileyuuuuu）

有時候覺得難carry，並不真的是因為你不適合剪短髮，而是因為你接受不了自己突變之後的模樣。如果你現時擁有一把長髮，突然要剪成「游式」短髮，就算再有心理準備，不少人依然無法接受這種巨變。

因此，如果你心思思想把頭髮剪短，卻又十五十六，擔心會因此而變醜，大可以如比留川游一樣先剪中長髮。及肩長度的中長髮，不單能為大家帶來活潑又知性的輕熟女感，而且中長度更可遮掩顯露年齡的頸紋，最重要的是非常容易carry，就算臉型不夠標緻亦不會因此而變得難看！

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