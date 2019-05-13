【法國藥妝】時尚教主Jeanne Damas　推法國女生必備的五樣藥妝品

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女生愛購物是真的，作為精打細算的小資女生，價廉物美的藥妝店一定是旅行必到的地方。各地的藥妝產品各有特色，法國的更加備受追捧，把以下由巴黎時尚KOL Jeanne Damas推薦的法國藥妝品寫入購買清單上，下次遊法時便可把它們帶回家。　

巴黎時尚KOL Jeanne Damas早前接受了《Vogue》的專訪，帶大家到法國女生最愛到的藥妝店購物。（IG_jeannedamas）

Jeanne Damas早前接受了《Vogue》的專訪，帶大家到法國女生最愛到的藥妝店購物，分享五款常備藥妝品，當中更有不少是香港女生也常有接觸的護膚品。藥妝店裡的護膚品大多不含酒精與刺激性的化學物質，而且也不帶濃郁的香味，深受法國女生歡迎。從頭髮護理、面部保養到唇部保養，一起來看看哪幾款法國隨處可見的藥妝品是法國女生的Must have item吧！

Bioderma sensibio H2O深層卸妝潔膚水(左)；Bioderma防敏晚霜（右）（Pinterest）

1. Bioderma sensibio H2O深層卸妝潔膚水　　

相信不少女生對這支潔膚水並不陌生，Bioderma潔膚水溫和而且不含香精、酒精與防腐劑，特別適合敏感肌膚使用。法國女生習慣每天早晚使用，早上起床會以它抹去油脂，晚上則作卸妝後的二次清潔，徹底抹走臉上殘餘的彩妝。Jeanne Damas更會在藥妝店購買小容量，方便隨身攜帶。她也喜歡塗上唇膏後，以潔膚水沾濕棉花棒整理唇線，打造完美唇妝。

 

2. Bioderma防敏晚霜

面霜特別適合乾燥敏感皮膚，於晚間為肌膚深層補水。特別成分更可抵抗刺澳肌膚的致敏源。

NUXE蜂蜜護唇霜　(Pinterest)

3. NUXE蜂蜜護唇霜　　

法國女生特別在意的就是雙唇，即使平日不化妝也愛畫上紅唇。Jeanne Damas每晚睡覺前都會敷上一層厚厚的唇霜，一覺醒來雙唇便會柔軟亮澤。NUXE的護唇霜主要成分為洋槐蜂蜜，搭配多種植物油與維他命E，擁有良好滋潤度。

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Rene Furterer SOLAIRE Nourishing Repair Shampoo (左)；Klorane乾髮噴霧（右）（Pinterest）

4. Rene Furterer SOLAIRE Nourishing Repair Shampoo 抗鹽抗氯氣修護洗頭水

Rene Furterer為法國著名藥妝品之一，Jeanne Damas推薦的洗髮水特別適合夏天使用，可以修護因紫外線、鹽水與氯氣而受損之髮質，滋潤乾旱頭髮。

 

5. Klorane乾髮噴霧

這是一款被Jeanne Damas喻為Life saver的乾髮噴霧，當她那天沒有洗髮時，便會以乾髮噴霧清潔頭髮。而以乾髮噴霧梳理過的頭髮造型，便是她心目中的法式美麗。法國女生模糊髮際分界營造出隨性又蓬鬆感覺，而乾髮噴霧也十分適合香港的潮濕天氣使用。

【按圖看百年法國藥妝】未能遠赴法國，也可到香港的法國藥妝老店Buly 1803逛逛，店內售買的雖然不是小資價格的貨品，但每件也古色古香，別有韻味：

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