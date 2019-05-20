【ABCDEF減肥法】超模實測2星期減10磅　避開6款食物速瘦身

減肥尚未成功，還未來得及減肚腩便轉眼到了夏天，要快速有效減肥，可試試這個由荷里活星級教練David Kirsch提出，曾經風靡一時的「ABCDEF減肥法」號稱能在兩星期的時間內減去十磅，更有不少模特兒與女星仿效。

提出「ABCDEF減肥法」的David Kirsch曾擔任多位荷里活女星如Anne Hathaway的健身教練（Getty Images）

David Kirsch擁有超過15年的健身經歷，曾擔任不少女星與模特兒的健身教練，如Anne Hathaway、Liv Tyler、Linda Evangelista、Heidi Klum等等，當中Victoria's Secret模特兒Heidi Klum與美國女星Liv Tyler都成功以「ABCDEF減肥法」在短時間中瘦下來。

ABCDEF代表甚麼？A for Alcohol（酒精）

「ABCDEF」其實代表著六種食物，只要日常飲食中避開這些食物，持續兩星期便可獲得更纖細的身段。A指的是酒精（Alcohol），每克的酒精便含有7卡路里，半杯紅酒便已含有120卡路里，相等於半碗飯的卡路里。而且酒精不能提供任何營養素，對身體並無益處。酒精還能使食慾大增，加上喝酒時習慣進食的高脂肪小食如果仁、薯片或其他煎炸食物，都會令體重增加。

A for Alcohol（酒精）每克的酒精便含有7卡路里，半杯紅酒便已含有120卡路里，相等於半碗飯的卡路里，所以還是少喝為妙。 （VCG）

【按圖看】記低以下B至F五種要避開的食物，便可得到事半功倍的減重效果：

+ 6 + 5 + 4

「ABCDEF減肥法」對飲食限制嚴格，是個高蛋白、高纖維、低碳水化合物的飲食方法。David Kirsch鼓勵女生多吃蛋白、三文魚、雞胸等高蛋白食物，加上西蘭花、菠菜等富營養又能提供飽肚感的蔬菜。除了需要控制飲食，「ABCDEF減肥法」還要配合運動，每天一小時的帶氧運動加快瘦身過程。

「ABCDEF減肥法」讓女生能在短時間瘦身，適合出席特別活動前採用。如果女生希望與減重長期作戰的話，「ABCDEF減肥法」只是第一階段，兩星期後便要開始攝取碳水化合物，以蕃薯、糙米、藜麥等代替白飯，增加飽肚感並維持血糖平穩，運動量則改為每星期三次。只要堅持「ABCDEF減肥法」的兩星期時間，成功減至理想體重後，也不要對自己太刻苦。想吃甜食時便吃一點，讓心情更好，畢竟減肥是女生的終身課題，偶爾的Cheat day也不算過份吧。

【按圖看】於星級導師David Kirsch的訓練下，不少女星與模特兒都能保持纖幼身形：