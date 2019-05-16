【倚天屠龍記】53歲周海媚由最美周芷若變最美滅絕　凍齡靠肌斷食

內地版《倚天屠龍記》播出後引起不少熱話，網民除了品評新一代周芷若、趙敏、小昭等角色的面孔，另一焦點也落在25年前被喻為「最美周芷若」，如今卻成了「師傅」—滅絕師太的周海媚身上，有網民嘆歲月不留人、回憶幻滅了，然而，這樣的「升級」不是很難得嗎？25年後將近53歲的周海媚在電視框中仍然令人賞心悅目，超越了過去滅絕師太一角的美貌，被封為「最美滅絕」，想深一層，是更高層次的昇華，不是每個「周芷若」25年後都做得到。

↓【點擊看】過去在《倚天屠龍記》出演過周芷若一角的9位女星，周海媚成為了不少人心目中的經典，被封「最美周芷若」，而被指是「最醜周芷若」則是以下其中一位……↓

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周海媚入行35年，18歲參選1985年香港小姐競選，藝員訓練班畢業後，很快當上劇集女主角走紅，是90年代的當紅花旦，1994年參演由馬景濤當張無忌的《倚天屠龍記》，憑周芷若一角成為許多人心目中的經典女神，其後經典作品還有《情濃大地》、《大鬧廣昌隆》、《天地豪情》等，不過後來慢慢淡出，直到2014年《武媚娘》中以楊淑妃一角再次人氣急升，出席綜藝節目以高馬尾造型被網民讚嘆52歲的她倒像25歲的少女。早前她更以素顏現身機場時被捕獲，相片旋即在網上被瘋傳，驚嘆她以52歲之齡仍保持青春氣息，肌膚白淨年輕，到底有何保養心得？

↓【點擊看】過去在《倚天屠龍記》中，7位出演過滅絕師太一角的女星。周海媚當上其中一位滅絕師太，更被封為「最美滅絕」，不過，筆者同樣喜歡2001年那位……↓

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低成本凍齡法：清水洗面、不塗防曬 只需極簡護膚

聽過許多女星的保養秘訣，尤其熟齡的前輩，都勉勵要日日敷面膜，還要趁年輕便開始，而且早晚都要進行，因為皺紋一出就難以修復，及早預防是上策。坦白說，聽起來有感吃力。可是，周海媚是一個例外，她不但沒有恆常敷面膜的習慣，護膚程序更極簡。

↓【點擊看】周海媚愛以淡妝作日常打扮，以下照片都被網民大讚她保養得宜：↓

過去接受訪問時，周海媚坦言沒有特別護膚，每天早上以溫水洗面，之後完全不塗護膚品，直到晚上才塗抹一點潤膚，讓肌膚能自在呼吸，有特別需要才用護膚品。如非工作需要，她盡量淡妝示人，出門甚至不塗防曬，原因是她認為一般防曬品都太油，難以上粉。你可以說這是天生麗質的人才可擁有的懶人護膚習慣，然而，這看似簡單的做法正正與日本提倡的「肌斷食」概念相似。

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日本「肌斷食」概念：減少使用護膚品 重啟自癒力

「肌斷食」一詞源於日本專業抗老治療美容整形外科醫生宇津木龍，他在著作《肌斷食：立即丟掉你的保養品及化妝品，99%的肌膚煩惱都能改善！》及《專櫃小姐不知道的保養真相！肌斷食計畫》提出這個讓護膚程序從簡、減少使用護膚品的理念，他認為肌膚有自我修復的本能，某程度上，護膚品是刺激皮膚的源頭之一，減少接觸可讓肌膚不再依賴，亦減低負擔，有助重啟自癒力。日本人氣女神有村架純曾在訪問中透露自己也是「肌斷食」的支持者。

日本專業抗老治療美容整形外科醫生宇津木龍著作《肌斷食：立即丟掉你的保養品及化妝品，99%的肌膚煩惱都能改善！》（圖片來源：香港大書城）

↓【點擊下圖】了解「肌斷食」6大原則：↓

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膚質因人而異，各種護膚理論都有其支持者。肌斷食概念並非要人立馬改掉固有的護膚習慣，可以按實際需要，從日常中嘗試短期實踐，像給肌膚一個喘息的空間。例如周末放假心情較輕鬆的時候，皮膚狀態沒那麼緊張。不過有說初嘗肌斷食時，肌膚可能因不適應而出現狀況，慢慢便會有改變，當然效果是因人而異。

周海媚曾分享，她的保養秘訣有一點是非常重要的，就是保持心境開朗，早睡早起。雖然是老生常談，但這也是她少用保養品的原因。學習讓身心放鬆，有助開啟自癒力。護膚品還是可以用，只是不要過分依賴。