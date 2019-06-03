全智賢復古造型登韓國《Vogue》 37歲女神依然　凍齡靠自創秘技？

《Vogue》韓國版六月號邀請了韓劇女神全智賢，戴上韓國大熱太陽眼鏡品牌Gentle Monster，展現出復古柔美一面。擁有模特兒身形的全智賢，完全不像是兩名小孩的母親。她不但時尚型格，更有自己的一套保養方法，臉上絲毫不帶歲月的痕跡。

全智賢登上《Vogue》韓國版六月號，以Gentle Monster與鮮艷奪目的穿搭打造復古氣質。（《Vogue》Korea）

全智賢於《Vogue》中鮮艷奪目的打扮，加上朦朧的燈光與富有異國情懷的場景，再架上前衛的Gentle Monster太陽眼鏡，構成另類的復古美。那些彩色與動物花紋的洋裝，配於走女神路線的全智賢身上不但毫無違和感，更帶著慵懶的美感，演繹出穿梭於新舊時代的迷幻感覺，怎樣看都是美。

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細看今年37歲的全智賢的外貌，可以說是與18年前那個「野蠻女友」無異，肌膚緊緻細滑，即使已是誕下兩個小孩子的媽媽，但仍是一臉年輕的少女味。除了是自身得天獨厚的顏值，也是會在日常努力進行保養。大家不妨參考一下全智賢以下幾點簡單的凍齡保養法則，向女神般的美肌進發！

全智賢看上去與「野蠻女友」時期無異，果然是母胎美女的代表：

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從洗臉開始 自創「美白掌溫法」加強美白效果

每個女生都希望擁有雪白的肌膚，但原來只塗上美白產品並不足夠。全智賢自創出「美白掌溫法」，把美白產品的效果發揮到極致。她習慣先把精華液和乳霜置於掌心，以掌心的溫度把護膚品全臉按壓，以提升保養品的吸收度。而且全智賢一年四季都會使用美白產品，不分任何季節，勤力進行美白護膚就是王道。

全智賢自創出「美白掌溫法」，把美白產品的效果發揮到極致。（IG_junjihyun_81）

在眾多的保養程序中，全智賢最重視清潔這一步。每當拍攝完結後，她便會馬上卸妝。很多女生認為洗臉的時間愈長，皮膚的清潔度便愈高。然而，全智賢洗臉的速度卻非常快。她認為，若潔面產品長時間留在臉上，會為肌膚帶來刺激。而且洗臉時，過度按摩肌膚更會把殘留的彩妝重新推回並堵塞毛孔。故此，她對於清潔會重視簡而精，不會花過長的時間於潔臉上，以免弄巧反拙。

減少化妝 同時注重防曬

在沒有拍攝時，全智賢會盡量不化妝，讓毛孔有更多機會呼吸，也同時讓皮膚休息，減少化妝品對肌膚的傷害。肌膚若然得到充分的休息，便能大大提升抵抗力及健康，減少因皮膚敏感而導致的肌膚問題。此外，全智賢即使在不上妝的日子，及每天也會使用SPF50的防曬產品，以保護肌膚避免受到紫外線的傷害。

全智賢每天也會使用SPF50的防曬產品，保護肌膚受到紫外線的傷害。（IG_junjihyun_81）

紫外線不但會造成色斑，更會損害皮膚底層細胞，出現皺紋、鬆弛、乾燥等肌膚老化的問題。即使沒有長時間曝露於陽光底下，室內燈光也會釋放出紫外線影響皮膚，故此，於室內工作的女生其實也應要塗抹防曬產品，不能鬆懈。