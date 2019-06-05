郎朗妻Gina Alice古典美婚紗與苟芸慧同款　昆凌示範最佳賓客穿搭

世界知名的內地鋼琴家郎朗於微博公佈喜訊，迎娶比他少12年的24歲混血鋼琴家Gina Alice Redlinger，被視為天作之合的一對。婚禮的焦點落在新娘的禮服之上，細心一看原來與苟芸慧去年結婚穿上的同出一轍，都是來自以色列品牌Galia Lahav，典雅浪漫的設計就連美國著名歌手Beyoncé也同樣喜歡。

鋼琴家郎朗於6月2日於微博分享法國凡爾賽宮的結婚相，宣佈喜訊。（微博圖片）

這對佳人幾年前在柏林認識，同樣熱愛音樂的兩人一拍即合。德韓混血兒Gina Alice與郎朗一樣是位著名的音樂家，更精通多國語言，是位美貌與智慧並重的女生。兩人法國凡爾賽宮舉辦了盛大隆重的婚宴，Gina Alice穿上Galia Lahav的婚紗散發著古典女神的氣質。

近年來，不少女星都選擇以色列品牌的魚尾婚紗作嫁衣，當中Galia Lahav這品牌最受關注，只因其兼具復古與現代元素，同時能展現出新娘最性感優雅的一面。

Gina Alice的婚紗來自以色列品牌Galia Lahav，以維多利亞風格設計，帶古典浪漫的感覺。（微博圖片）

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Gina Alice的婚紗與苟芸慧、Beyoncé同款。（VCG, Pinterest）

Gina Alice與苟芸慧穿上來自以色列的同款婚紗。（VCG）

一件同時吸引著Gina Alice、苟芸慧及Beyoncé的婚紗

Gina Alice穿上的公主袖魚尾婚紗與苟芸慧結婚時穿上的屬同款，甚至連美國天后Beyoncé結婚時也曾穿著。婚紗設計性感，一方面以大膽的透視剪裁強調曲線美，突顯Gina Alice的纖幼腰身；同時以輕透薄紗配以華麗蕾絲、珍珠與刺繡，展現婚紗的細膩質感，呈現出古典與前衛的風格。加上混血兒Gina Alice擁有韓國女生的白皙肌膚與德國女生的深邃五宮，穿起Galia Lahav的婚紗猶如宮廷貴族般優雅。

Gina Alice換上台灣品牌的訂製禮服，散發甜美的魅力氣質。（微博圖片）

婚禮當天最矚目的莫過於周杰倫與郎朗四手聯彈的一幕，周杰倫以《青花瓷》一曲為好友送上祝福，突如其來的演出令在場賓客既驚且喜。而新娘Gina Alice與周杰倫太太昆凌更不約而同地穿上由台灣出品的同色系禮服，散發甜美的魅力氣質。Gina Alice的粉紅色禮服來自台灣婚紗禮服訂製品牌Nicole+Felicia，以粉色亮珠縫滿輕盈薄透的紗質貼身上衣，裙擺則以人手把一片片的粉色網紗手工壓縫出完美的圓形弧度，寓意為綻放中的花卉，隨著新娘的步履輕移擺動，甜美浪漫。

昆凌同樣選了來自台灣品牌的禮服，展現優雅輕盈的美感。（IG_hannah.jenwu）

與周杰倫恩愛到場的昆凌同樣選了來自台灣品牌的禮服，粉紅羽毛禮服出自LinLi Boutique 2019星辰系列，低胸設計加上法國手工粉紅羽毛作點綴，展現優雅輕盈的美感。昆凌滿臉幸福的笑容，相信便是她最亮麗的化妝品。作為婚禮的賓客，既要以合宜的穿搭出席，又不能搶過主人家的風頭，昆凌這身散發柔美氣質又不會過份高調的打扮便是最佳示範。