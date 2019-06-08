按場合選唇膏增好感　紫紅色獨立帶半分溫柔　第一次約會應塗...

唇膏是女生都會喜愛購買的化妝品，但很多時候都只會重覆塗上一種色系的唇膏；但原來有調查顯示若能按照不同場合而選擇唇色的話，對事情甚有幫助，也會增加對方對你的好感。

（《春嬌救志明》劇照）

英國曼徹斯特大學曾向50名男性做過一項調查，利用眼動追踪數據軟件分析當男性看到不同女性，他們會最留意的是女性的哪個部位，結果發現男性平均會花費7秒注視女性的嘴唇。因此，唇膏絕對是能夠影響印象的關健因素，不過又是否代表我們只能塗上鮮豔一種色系的唇膏呢？

（《太陽的後裔》劇照）

另一調查則發現只要根據場合選擇顏色，便能有助增加他人的好感。美國著名消費日用品生產商Procter & Gamble集團旗下的彩妝品牌CoverGirl曾與哈佛心理學家Nancy Etcoff共同進行一項調查，了解當女性塗上不同色彩的唇膏後，會否影響自身的吸引力以及予人的感覺又會否不相同。研究人員邀請了約2375名人士參與調查，分別先給予9名陌生女性的相片予他們觀看，而相片中的女性分別塗上6種不同色調唇膏，再讓參與者現場評估那性女性的個性，包括創造性、可靠性和專業性。

研究人員從參與者的答案中得到以下結果，就參考一下，在不同場合塗上不一樣的唇膏顏色，讓無論在工作以至感情上，都能讓事情變得更順利，在別人面前加分吧！

工作面試：紫紅色

（《鬼怪》劇照）

參與工作面試時，最重要的是第一印象，如果能夠給予面試官一個專業能幹的感覺，必定會事半功倍，增加受聘的機會。研究人員指出妝容越完整，就越能給人有競爭力的感覺，而紫紅色則讓人感覺獨立和能夠自給自足，也能予人專業的印象，不過由於紫紅色也是傾向較紅調的唇色，故剛強中帶點溫柔，不會讓人感到威脅。

發表工作報告：大紅色

（《愛上北斗星男友》劇照）

工作難免會遇到開會發表意見，或是要報告工作進度的情況，除了內容需吸引、有效率外，原來也可塗上大紅色唇膏。以上調查還發現到大紅色唇膏予人感覺是個充滿氣勢的女性，而且充滿創意，敢於冒險挑戰的女性，因而能夠吸引到別人的目光，讓人更留心聽你的演講。

第一次約會：裸色

(Vcg.com)

想要在第一次約會增加得到對方好感的機會，那麼可以選擇裸色唇膏。雖然裸色唇膏未如其他唇色出眾，但自然色彩就是予人一種值得信賴，讓人放心依賴的感覺，而且裸色唇膏也能增加一份女性的柔美感，給人溫暖，也想保護你的感覺，故塗上裸色唇膏去約會絕對不比其他唇色缺乏吸引力呢。

見家長：粉色

(Vcg.com)

見家長時需避免令對方認為你是一個過份強悍的女性，此時任你平日多喜愛大紅色唇膏，都必須放棄，並換上粉色系唇膏。調查發現想要更容易得到對方信任，就盡量化上自然的妝容，於是粉色系唇膏可予人溫和、善於交際的感覺，並且也能自然呈現更好的氣息，較能討喜家長們。

（資料來源：Marie Claire UK, Shape）