CHANEL拖鞋成IG網紅新寵　PVC膠拖鞋穿搭秘訣　擺脫師奶味免中伏

雖然各大品牌的2019春夏系列手袋款式已大多沿用藤織材質，過往一向流行的PVC已跌出榜外，但PVC仍然大量被沿用於鞋履方面，熱潮並沒退減。近日在社交平台出鏡率甚高的CHANEL Mules就是最好的證明。

CHANEL Mules近日在社交平台出鏡率甚高。(farahpink@Instagram)

CHANEL又再帶起PVC潮流！

CHANEL早於2018春夏已經帶起過一鼓PVC熱潮，在手袋、配飾和鞋履方面，無一不是PVC的影子，而即使2019春夏系列PVC元素產品有減產的跡象，但CHANEL始終未有放棄過PVC材質，更安排大部份模特兒走騷時手拿着一雙低跟PVC Mules，成功在時裝騷後引起話題，而最近這對鞋更成為一班時尚達人追捧的款式。

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CHANEL Mules款式貫徹品牌簡約格調，素色設計上只有品牌名稱或雙C logo，加上以不同顏色的皮革與透明PVC材質搭配而成，相當簡約易襯。

CHANEL Mules由不同顏色的皮革與透明PVC材質搭配而成。(官網圖片)

CHANEL Mules共有3款設計，每款也帶有透明PVC材質，其中平底Mules款式售價為HK$5,300，用上PVC與牛皮併合而成，PVC鞋面上設有大型雙C Logo，而且鞋面更設有印花圖案，令鞋款帶點玩味元素；另外兩款，就連後跟的材質也是沿用PVC，售價為HK$7,500。一款是在鞋面利用皮革製成「CHANEL」字眼。

另一款則是品牌的雙C Logo，同時除了PVC鞋面，也同樣設有皮革鞋面的款式，而這兩款也是近日較受歡迎的款式。如此搶手不是單單因為品牌的名氣，也是基於這雙Mules少了一份平日塑膠拖鞋的過份休閒、踢拖Look的感覺。更重要是簡約設計令款式變得更百搭，輕易配搭多個造型。

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不過由於是拖鞋款的關係，搭配不慎也會出現一陣的「師奶」味道，以下是兩個簡易又能襯出時尚氣息的配搭：

嚴選服裝材質

盡量選擇材質挺身的服裝款式，更顯成熟高貴。(paolaalberdi@Instagram)

始終是拖鞋款，少不免也會予人一份隨性感。若然不想造型過份休閒，甚至帶有土味，可參考以下方法。

雖然社交平台上的IT Girls大多以單車褲來搭配，但對於在時尚方面仍處於保守階段的香港來說，還是建議別參考她們如此的搭配方法，一來貼身，二來像打底褲一樣的材質真令人感到尷尬，同時也建議避免以牛仔短褲或熱褲搭配，盡量選擇材質挺身的服裝款式，如西裝物料，以及可以選擇A字短褲，配上西裝外套，更顯成熟高貴。

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注意牛仔褲長度

可選擇九分牛仔褲，露出腳裸，顯瘦之餘更能突出鞋款。(mvb@Instagram)

牛仔褲是搭配Mules最佳單品，不過也不等於可隨意拿起一條牛仔褲便穿上，必須要留意牛仔褲需為九分長度，露出腳裸，顯瘦之餘更能突出鞋款。然而，牛仔褲剪裁除了可選擇Skinny、直腳，也可選擇喇叭剪裁，配上低跟Mules，呈現出復古氣息。