【淘寶編髮工具】手殘女必備：編優雅低馬尾、丸子頭　顯瘦臉增高

面對夏日炎熱的氣溫與濕度，無比熱情的陽光叫長髮女生招架不來。無奈手腳笨拙，單調的馬尾已是最手到拿來的髮型。

其實淘寶上有多款簡單易用的編髮工具，簡單幾步便可以編出精緻髮型。而且不需要特別技巧，手殘女生也能輕鬆架馭。