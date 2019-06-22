【淘寶編髮工具】手殘女必備：編優雅低馬尾、丸子頭　顯瘦臉增高

撰文：李星慧
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面對夏日炎熱的氣溫與濕度，無比熱情的陽光叫長髮女生招架不來。無奈手腳笨拙，單調的馬尾已是最手到拿來的髮型。
其實淘寶上有多款簡單易用的編髮工具，簡單幾步便可以編出精緻髮型。而且不需要特別技巧，手殘女生也能輕鬆架馭。
優雅低馬尾適合上班與假日約會
優雅低馬尾
這款髮型進可攻退可守，日常上班優雅大方；加上髮飾便可成為一個亮麗的造型，適合假日約會。先把頭髮分成上下兩半並束好，把下半部分的頭髮分為左右兩束，利用編髮工具把右下的頭髮繞上馬尾。以同樣的方式，利用編髮工具把左下的頭髮繞到上馬尾。把所有頭髮束好，並拉鬆頭頂髮絲作最後造型即可，幾個步驟便可完成清新的低馬尾。
低馬尾示範步驟：
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日系丸子頭簡單易紮，適合任何面型的女生。
日系丸子頭
丸子頭不算是新興髮型潮流，但它適合任何面型，更可從視覺上讓臉頰變小。而且丸子頭紮法簡單，只需一條橡根與一款價值數元的淘寶工具即可。小工具可幫助髮量少的女生束起紮實的丸子頭；同時幫助髮量多的女生束起一個整齊的丸子頭。先把頭髮束成高馬尾，把淘寶編髮工具由下以上把頭髮向內收捲，最後固定丸子頭即可。把臉頰兩邊髮絲拉鬆，還能讓人從視覺上有增高效果。
日系丸子頭示範步驟：
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策劃：Tiffany Leung, Alice Lee
攝錄：Kidman Jim, Ken Lui
剪接：Ken Lui
美術：Jet Ng