【淘寶編髮工具】手殘女必備：編優雅低馬尾、丸子頭　顯瘦臉增高

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

面對夏日炎熱的氣溫與濕度，無比熱情的陽光叫長髮女生招架不來。無奈手腳笨拙，單調的馬尾已是最手到拿來的髮型。

其實淘寶上有多款簡單易用的編髮工具，簡單幾步便可以編出精緻髮型。而且不需要特別技巧，手殘女生也能輕鬆架馭。

優雅低馬尾適合上班與假日約會

優雅低馬尾　

這款髮型進可攻退可守，日常上班優雅大方；加上髮飾便可成為一個亮麗的造型，適合假日約會。先把頭髮分成上下兩半並束好，把下半部分的頭髮分為左右兩束，利用編髮工具把右下的頭髮繞上馬尾。以同樣的方式，利用編髮工具把左下的頭髮繞到上馬尾。把所有頭髮束好，並拉鬆頭頂髮絲作最後造型即可，幾個步驟便可完成清新的低馬尾。

低馬尾示範步驟：

+8
+7
+6
【髮型】懶人捲髮學：睡前花3分鐘　睡醒擁有不傷髮質的自然曲髮
圓臉女生：自小被笑似麵包超人　拒p圖　學日女星不修臉減齡妝容
「耳下3CM」進階版：及肩翹髪型風靡亞洲　外翹短髮更提升氣質？

日系丸子頭簡單易紮，適合任何面型的女生。

日系丸子頭　

丸子頭不算是新興髮型潮流，但它適合任何面型，更可從視覺上讓臉頰變小。而且丸子頭紮法簡單，只需一條橡根與一款價值數元的淘寶工具即可。小工具可幫助髮量少的女生束起紮實的丸子頭；同時幫助髮量多的女生束起一個整齊的丸子頭。先把頭髮束成高馬尾，把淘寶編髮工具由下以上把頭髮向內收捲，最後固定丸子頭即可。把臉頰兩邊髮絲拉鬆，還能讓人從視覺上有增高效果。

日系丸子頭示範步驟：

+2

策劃：Tiffany Leung, Alice Lee

攝錄：Kidman Jim, Ken Lui

剪接：Ken Lui

美術：Jet Ng

全智賢復古造型登韓國《Vogue》 37歲女神依然　凍齡靠自創秘技？
【朴信惠】短髮瘦面黃金比在於耳下＿cm　減齡或變大媽一線差
【冬日編髮教學】簡單編髮減齡顯瘦　令厚重衣物穿搭更顯利落
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。