【白色強人】張曦雯短裙騷長腿　曾重達147磅　靠瑜伽自練23吋腰

日播放的《白色強人》，不僅內容貼近社會事件，一眾女神級演員的穿搭，也是值得注意，當中身高175厘米的張曦雯，便常以短裙示人，令長腿的優勢，連女生都覺得吸睛。

張曦雯在《白色強人》裡的穿搭，吸引不少觀眾注意。(《白色強人》劇照)

相信不少網民都發現到，張曦雯在劇中的角色，穿著都比其他醫生亮眼，專業的醫生袍下，不時都是花俏的短裙。對此，張曦雯便曾在訪問裡，解釋由於是院長的女兒，故需在打扮上，塑造出少女和千金小姐的感覺，加上身材高挑，故穿裙子看起來也較短，甚至曾笑稱「就像穿長褲時，褲管會吊腳般。」

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張曦雯坦承體重曾返147磅，但經努力瘦身下，現時的體態非常讓人羨慕：

+ 16 + 15 + 14

雖有身高的先天優勢，但若要保持身形窈窕，便需靠後天的努力，否則只會予人「大隻」的感覺。張曦雯曾在不同訪問中透露，自言在十六、十七歲時，體重曾達147磅，不過看她現時身形纖瘦，亦擁有23吋小蠻腰，相信付出了不少努力，大家不妨參考。

不戒口，但儘量吃得健康

比起限制飲食，張曦雯傾向均衡營養的方法，坦言曾刻意減肥，不吃東西，嘗試代餐和烚煮食物，不過最後效果都不持久，容易反彈。

因此，她現時不會戒食任何食物，曾在01娛樂的訪問裡，表示這可以「讓自己變得開心，不會有太大壓力，但需適可宜止。」她亦崇尚天然，表示每當放假時，都會到有機食材店買餸，並親自下廚，避免進食加工食物。而在零食方面，她一般都會準備堅果，以及自己煮的花旗參茶或熱情果加蜜糖水，因此即便嘴饞，她也會吃得健康。

張曦雯認為均衡飲食最重要。(@kellycheung) 要在節制和暴食之間，取得平衡點 張曦雯亦認為，減肥最重要的一點，其實便是「一切講求平衡」，不僅要多喝水排毒，而且每次吃澱粉質食物時，都會連同蔬菜一起進食；而若然該餐吃肉，她便表示「會減少攝入澱粉質」，以避免在同一天內，攝取過量的卡路里，例如她便在訪問表示，雖然愛食漢堡包和薯條，但其後晚餐便會吃得清淡。

瑜伽練曲線、消除疲勞

減磅的同時，也需改善身形曲線，屬於陽光型女生的張曦雯，儘管工作繁忙，也會堅持每日練習高溫瑜伽，特別是矯正姿勢的動作。女生們想要鍛鍊腰腹的肌肉線條，可以試試平板支撐等簡單式子做起。張曦雯也會做空中瑜伽，空中瑜伽的好處是可加快腰腹的新陳代謝、排毒和去肚風。不止維持身形曲線、保持23吋腰的小秘訣，她在訪問中也曾表示，瑜伽除了是運動，也是冥想，又是拉筋，同時亦改善姿勢，是令她減少腰痠背痛及消除疲勞的習慣。

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