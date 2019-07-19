【間歇斷食】168定52法？鍾麗緹成功減10kg　營養師：別超過＿天

生於充斥化學物質、污染的都市裏，我們的飲食，甚至一呼一吸都積聚不少毒素，即使肝臟奮力解毒，忙碌的生活教人疲憊，忘記休息，難以讓身心靈徹底排毒。現時流行「間歇性斷食法」作為排毒減肥，常聽有「5：2」及「16：8」之說，亦有不少女星仿傚，如楊冪及鍾麗緹，從營養師角度，斷食原理是如何，有甚麼要注意？

營養師Angela指斷食讓人減少攝取能量，當攝取的能量消耗完結時，會先消耗肝糖原，再消耗脂肪，從而達到減肥效果。而毒素是脂溶性的，故此，減少脂肪能有助排毒。斷食還讓腸胃系統得到休息，令肝、腎進一步排出毒素，更能有助控制血糖，預防腦退化。斷食過程中亦會耗用體內水分，使體重下降。營養師Angela又指進行間「歇性斷食」期間，在進食的時候應多補充水分，及保持均衡飲食，以「高纖、低脂、低鹽、低糖」為原則，應進食不同種類的食物。其中較為人熟識的間歇性斷食法分別是「16:8斷食法」及「5:2斷食法」，都深受女星採用。

鍾麗緹：每日16:8 間歇性斷食

涷齡美魔女鍾麗緹雖然48歲，卻依然風韻猶存。但原來去年她曾經因新陳代謝失調而暴肥。她進行了一個月的「16:8斷食法」，主要是一天內限於 8 小時內完成進食，而其餘16 小時斷食。她作息規律，配合運動，做針灸等等，來調理身體，為備孕做好準備，成功減重10kg。營養師Angela表示8小時內進食的方法較容易實行及持久進行，又提醒8小時內所攝取的能量不要低於1,000卡路里，以確保提供一天所需能量。她亦指斷食不宜糖尿病人或體力勞動人士。如有興趣斷食，都應先查詢醫生意見

鍾麗緹曾於Facebook表示所有的目的都是讓身體更好更健康，心裡也更快樂。或許她涷齡的秘訣除了是排出體內毒素，以保持健康的新陳代謝，更加是心境保持開朗愉快。（christychung919@IG）

【按圖看】已為3女之母的48歲鍾麗緹依然風韻猶存：

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楊冪​：一星期的5：2

另一個連當紅女星楊冪都曾經進行的「5:2斷食法」，即一星期選取不連續的2天斷食。斷食日男士可進食約600大卡食物，而女士可進食約500大卡，其餘日子都可進食約2000大卡。不過營養師Angela表示即使2 天斷食攝取低卡路里，卻其餘五天進食高卡食物都是徒勞無功，應按平日所需能量而攝取足夠的卡路里，無需過多，均衡飲食便可。禁食後的日子應慢慢復食，讓腸胃有適應期。她又建議復食可以先選食容易消化的食物，例如香蕉、南瓜、紅菜頭等蔬果。雖然運動促進血液循環，有助代謝。但在該2天斷食日，應避免運動以防止身體產生不適或昏厥。



楊冪曾經進行的「5:2斷食法」，即一星期5天正常飲食，有2天斷食。（yangmimimi912@IG）

當然，進行斷食需要很強的決心，要有克制自己吃東西的慾望。而楊冪則有堅強的意志，她Instagrame曾表示在強者眼中，任何困難都不是困難，而是磨練意志的煉石。難怪楊冪有如此身材和纖細的美腿吧！

營養師：斷食不能超過14天​

不少都市人心態上認為2天禁食較易實行，「5:2斷食法」較方便。不過「16:8斷食法」對於身體穩定性較高，容易持久進行，而且每天都能排走毒素。不過斷食者需要留意，營養師Angela曾指不能超過14天斷食。斷食者必需要視乎身體狀況，斷食時可能容易感到疲乏，難以集中精神。若出現不適，應立即停止。建議進行斷食前應先咨詢醫生意見。

坊間有部分斷食營會安排參加者飲用大量的檸檬鹽水。的確檸檬可有助情緒減壓，減低膽固醇。不過營養師Angela回應每天不宜攝取多於5,000毫克或大約一茶匙的鹽，故此建議切勿嘗試，而心臟病及高血壓人士亦應多加注意。如要解決縮便問題，可以飲用蔬果汁及多飲水。營養師Angela表示應避免用極端手法以進行斷食；斷食亦不是適用於任何人，如正在懷孕、哺乳期間、患腎病、糖尿病、胃潰瘍、低血壓、營養不良患者、心律不整或心臟衰竭、體重過輕、肝炎患者，都不應該進行斷食。

【按圖看】其他曾經進行斷食的女星及其方法：

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心靈斷食：走入自然 放下手機

飲食上可以斷食，心靈也可以。譚杏藍（小花）早前在Youtube分享了她完成7天的台南斷食營，分享了一個慢活的體驗，期間要禁用手機，與世隔絕。聽不見每分每秒訊息響起的聲音，頓時忘記工作，做到真正遠離城市。營內會進行瑜珈教學，讓筋腱和內臟隨着肌肉在得到伸展，關節和脊柱變得靈活之外，毒素更從中慢慢排出。瑜珈的靜心打坐，亦有助鬆弛身心、寜靜思緒。營會活動還有行山。可需知道台南郊區農村較多，空氣比城市潔淨得多，能夠一邊進行有氧運動，一邊接觸大自然，望著四周綠色植物，呼吸新鮮空氣。即使是斷食期間的運動都必樂極不疲，享受其中。讓身體真正得到充分的休息，同時心靈亦獲得真正的休養，以達至清心寡慾狀態。一個具備慢活心態的斷食營不只成功排出人體身上的毒素，更能休息心靈。

我會說學到的比我肚子餓的感覺大得多。至少我學會放下手機，間中讓自己慢活一下。去了解自己的身體，善待珍惜每一樣食物。 譚杏藍(小花)。

小花表示離開所有電話電腦回到鄉村簡樸的生活，每天的靜坐和瑜伽，每天都在不停的為身心排毒。(IG@hanatam)

斷食不只是要排毒，更要尋找自我，用身體實踐生命的可塑性，休息裝備自身來走更長遠的路。斷食必須意志堅定，目標清晰。雖然斷食期間或許不會跟隨同事或友人食飯，而將自己孤立化，卻無需為經營社交圈子而煩惱言詞。更可將騰出的膳食時間做自己想做的事，趁機閱讀未看完的書籍、睡一場午覺休息、寫一封與心靈對話的信等。學會慢活，暫停吸收四周發生的事，整頓自己。趁機除去有害的廢棄物，回歸平靜。保持開朗心境，堅強意志，充足休息後再回歸工作。



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