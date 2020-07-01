【港姐2020】今年香港小姐競選因新型冠狀病毒 （COVID-19）關係，改為網上直播初選，未知是否提防參選佳麗「照騙」的嫌疑，昨天（30/6）卻再次進行現場面試。面試的衣著打扮直接影響會否成功進入複選，Deep V、露肩、露腰各人出盡法寶，今屆的參選佳麗又穿對服裝了嗎？

今屆的香港小姐競選，於早前破天荒進行網上直播面試，參選佳麗只需安坐家中就能參與到，主持陸浩明以及網民均可即時留言提問面試的佳麗；不過直播不斷發生技術問題，有佳麗將鏡頭調教至柔膚filter，亦有佳麗被指相片與真人相差甚遠，引起網民熱烈討論。

【按圖看】部份今屆香港小姐競選面試佳麗＝＝＞

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然而，無綫電視再度於昨（30/6）安排一班參選佳麗集合，與過往多屆一樣進行一場實體的面試賽。港姐的首輪面試就等於手上已拿到了一張入場券一樣，只要表現得好、衣着大體已能增加脫穎而出的機會；不過，每年的港姐首輪面試都會出現「驚嚇組」，似乎還未懂得如何透過穿搭打扮成功獲得面試官的好感度。

美國求職專家Alison Doyle和美國時尚歷史學家Amber Butchart，曾就面試衣著提出建議！即使你從沒打算參選，也可乘機偷師了解一下面試打扮的Dos & Don'ts，對職場面試同樣適用！

面試打扮Dos：明亮顏色

【港姐2020】23歲、擔任空姐的廖慧儀暫成大熱人馬，亦有開設於YouTube Channel。 （01娛樂；陳順禎攝）

屬於兩個不同範疇的專家Alison Doyle和Amber Butchart分別同意在面試前不妨先打探一下該公司的背景文化而決定當天的打扮，佳麗可先參考前人的面試造型，而即將參與見工面試的你，應先了解公司文化是專業型、保守型，還是強調開放輕鬆作風，再選戰衣。

除此之外，也指出雖然面試服裝需呈現出專業性和大方的形象，但也不等於只能穿著黑白灰等保守顏色，大可大膽地選擇明亮顏色助你於眾多面試者中突圍而出，就如祖母綠顏色的連身裙也能予人一種得體而莊重，又不會過於沉悶的感覺。不過，如果不習慣穿鮮豔顏色的女生，也可選擇淺藍色、粉色等清新柔和的顏色和雪紡材質，Alison Doyle和Amber Butchar強調只要所選的服裝為乾淨、不過份性感的款式便容易增加面試官的好感了。

面試打扮Dos：簡約首飾

【港姐2020】極簡設計的首飾可為面試造型帶來點綴，成加分位。（01娛樂；陳順禎攝）

參與工作面試時，建議女生可配戴適量的首飾，例如是極簡設計的戒指、頸鍊等，飾物也是貴精不貴多，一條起兩條止的數量已足夠點綴造型，又不會過份俗氣；要記住的是，工作面試不像參加派對，不是越誇張就越能成功得到機會，的確是會得到注目的機會，但恐怕只會令壞印象增加，認為你誇張又拜金。

面試打扮Don'ts：性感打扮

除了休閒服裝外，也建議女生參加面試時避免穿著休閒服裝，以免予人一種不尊重場合以及面試官的感覺。另外，也需避免穿上短裙和低胸的衣服款式，同時注意服裝的領口和兩旁的吊帶能完全遮蓋胸圍肩帶。

面試打扮Don'ts：過高高跟鞋、露趾鞋

【港姐2020】面試佳麗Ceci穿上一條黑色低胸連身裙，配上粉色Valentino鞋。過份賣弄身材，髮型有待改進，長喱士裙本身已太花巧，再襯Valentino配帶鞋，令下身太過累贅。（01娛樂；張嘉敏攝）

2019 香港小姐冠軍黃嘉雯於去年面試的打扮十分值得參考；除穿著柔和顏色服裝，還戴上簡約首飾，成為加分元素之一。（資料圖片、梁碧玲攝）

面試需要避免穿著過高的高跟鞋，除了因為難以行走，也是會讓面試官認為你過份打扮，打扮還重要過得到一個入圍機會的想法。同時，Alison Doyle和Amber Butchar二人建議亦需避免穿露趾鞋、人字拖等鞋款，如果你是高跟鞋的新手，也可選擇一向有欺文氣息的芭蕾平底鞋，甚或波鞋，尤其是波鞋能帶來清新、年輕的元素，不過還是要看看上身的衣著正式感來決定。

【按圖回顧】去年的香港小姐競選首輪面試，參選佳麗於衣着方面確是有着極大的參差，有斯文大方造型，也有像落街食個快飯的街坊Look，當然還有一種是內地大媽風格＝＝＞

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（資料來源：The Balance Careers, Irish Examiner）