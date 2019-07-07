面試港姐Coach、Furla　小資袋如何不撞款　職場新人揀手袋有忌諱

無論於《2019香港小姐競選》首輪或複選面試，面試佳麗都悉心打扮，有部份佳麗用上名牌手袋作配襯，同時亦有部份用上價格較親民的小資品牌手袋，形成「拜金」與「平民」兩派。 然而，別以為只有香港小姐面試才會注意手袋款式。平日用於職場面試的手袋也絕對會影響印象分！如何為之一個適合面試的手袋？或也可參考專家的意見！

（《金秘書為何那樣》劇照）

Alison Doyle為求職網站Career Tool Belt創辦人，同時兼任另一求職網站The Balance Careers的求職專家，亦會在The Balance Careers撰寫有關求職面試的貼士，曾撰文公開分享了面試所用的手袋建議，配合大家常用的小資品牌，或感給予你職場配搭上的靈感。

她指出工作面試是需要讓面試官留意到你，從而了解你的工作能力，而不是把注意力全放在你的手袋，故需避免奢華和過度花巧的袋款，也要避免使用Clutch、水餃形、翻蓋、背包、運動形等款式，最好選擇簡單而優雅的經典袋形，如手提袋或單肩手袋就是最穩陣的款式。同時，Alison Doyle建議保守選擇黑色、深藍色、棕色和米色等中性色調的款式，也盡量選擇皮革或其他厚實挺身材質，避免選擇漆皮等奪目的手袋款式。

（《29+1》劇照）

除此之外，所用的手袋款式必須為大容量，有充夠的空間可擺放面試需要使用的工作履歷、Notebook、記事本和其他個人用品，也建議可額外放置多個小袋於大袋中，方便分類同時收納用品，以免「大海撈針」，也可保持整潔程度。

總括Alison Doyle的說法，用來求職面試的手袋主要以簡約、大容量、中性色調為主，展現大方得體的形象。

而市面上幾乎每個品牌都設有這樣的款式，實在不難購買得到。不過，如果作為一個沒有太大Budget的職場新人又有甚麼款式可選擇呢？或可如今屆部份候選香港小姐一樣，從小資品牌中購入一個見得人的手袋吧！

以下更是價值於HK$5,000以下的款式，又有你的心水嗎？

Coach

今屆香港小姐面試港姐也有選用Coach手袋作面試之用：

除今屆香港小姐的參加者特別喜愛的Longchamp，Coach也是一個不錯的選擇，尤其是它傾向簡潔俐落的風格，款式大多以素色為主，品牌Logo亦甚為低調，總會在當中找到適合面試的心水款式。

+ 5 + 4 + 3

Furla

今屆香港小姐面試港姐也有選用Furla手袋作面試之用：

意大利品牌Furla的Crossbody款式大部份人都十分熟悉，雖然不時都會在街上發生撞袋事宜，但仍無減女生對它的喜愛程度。不過，小巧尺寸的Crossbody Bag只適合日常使用；然而Furla也有一些簡約又適合用來面試的款式，值得參考。

+ 7 + 6 + 5

Rebecca Minkoff

比起Coach和Furla，Rebecca Minkoff算是三者中比較少人用（除Mini M.A.C.款式）。Rebecca Minkoff同樣走簡約路線、手袋定價適中，故許多女生都會留意。除了辨識度高的Crossbody款式，品牌的Tole Bag款式也絕對值得留意，如Bedford Zip Satchel、Regan Satchel Tote此類的款式容量擁有較大的容量，講求實用性，也十分適合面試、工作之用。當中更有部份款式提供手提和Crossbody兩種用法，方便應用於不同場合。

+ 7 + 6 + 5

如果平日喜愛使用小型手袋，或不想麻煩的話，建議可準備一個面試專用手袋，內裹可擺放履歷表、文具、工作證明副本等所需物品，待有面試機會時就不用衝忙地準備了，也令面試前免操心多一項事情，可專心準備如何應對面試官的提問。

（資料來源：The Balance Careers）