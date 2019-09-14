【日本KOL】慳妹穿搭達人！一件Item多種襯法　風格造型截然不同

每季不斷推陳出新的單品，加上時尚媒體或是看到雜誌的助瀾，一不小心就會讓家裡的衣櫃越來越滿。今天 Dappei 要來介紹一位日本女孩MAYUKO 的 IG，她擅用重複利用單品穿出不一樣的風格，對於想省錢的小資女來說實在非常適合觀察穿搭，快點一起來看看吧！

【長裙 vs 長裙】

無袖背心是炎熱夏日的好選。如果搭黨們也有粗手臂的困擾，記得避免高領款式的無袖背心，且肩帶部分不要選擇內彎或外彎的款式，以免更會讓人把視線集中在手臂上！下身皆選擇了長裙，但蓬鬆紗裙更增添了甜美度，直筒裙則顯得更為中性一點。另外梨形女孩更建議穿著右邊 A-line 的款式以取代左邊直筒裙，否則容易放大自己的缺點。

【褲子 vs 長裙】

左邊適合上班或面試，右邊就很適合出門約會和出遊。雪白上衣的 V 領可修飾臉型，但澎澎袖會容易顯得骨架大，寬肩膀的女孩建議避開。兩邊呈現的氣質不一樣，但卻同樣利用高腰的下半身來營造腿長效果。成熟和甜美妳更喜歡哪一個呢？

【成熟 vs 青春】

雖然為同件上衣，但不同的單品卻塑造出截然不同的風格。右邊搭上丹寧牛仔裙與帆布包和 Converse 便是適合上學穿搭的大學生 LOOK，不過左邊卻偏向已經出社會上班的女孩，跟鞋與皮包就是女孩詮釋出成熟氣息的最佳單品之一。如果是學生卻想稍微展露下自己成熟的一面，也能和 MAYUKO 一樣換個單品試試看。

【上課 vs 約會】

針織毛衣可說是女孩衣櫃中的必備單品，而且挑對材質穿起來會非常舒適。對於大學生而言，趕課的日常穿搭絕對非左邊莫屬，黑褲、Converse、帆布包已是大學生必備單品。右款的格紋長裙是添加氣質與甜美度的主要單品，便式樂福鞋搭上長襪也是常見的穿搭公式，可以好好記下來！

【休閒 vs 甜美】

這兩套著用的單品非常相似，但因為單品風格得差異，而營造出不同的 Style。上衣同為圓領泡泡袖的款式，但條紋顯得休閒白色顯得高雅。下身 A 字裙顯得飄逸也多了青春感，不過直筒裙卻更有率性的感覺，但因為顏色又揉和了一點粉嫩的氣息。腰包可呈現街頭氣息並中和休閒感，皮革小包則較為優雅。

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+ 7 + 6 + 5

Dappei 結語：

搭編也總是對於會無性生殖的衣服們感到很煩惱，但有時候的確對於新衣服一下就會厭倦，這時不妨像這位日本女孩 MAYUKO 一樣，學學如何將單品重複穿搭發揮得淋漓盡致吧！

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