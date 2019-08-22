網紅示範錯誤、正確拍照甫士　前後極大分別　助你瞬間拍出長腿！

每次翻開社交平台都總會看到其他人的打卡照，明明真人不是擁有長腿、又沒那麼瘦，為何照片總是顯得又高又瘦？而看回自己的照片則覺得又矮又肥，身形缺點更加明顯。
其實，想如其他人一樣拍出顯高又顯瘦的美照，甚至拍出乎近專業模特兒的水準，沒想像般困難，只要掌握好拍照的姿勢就能輕鬆完成！
看到別人的美照是否感到羨慕？俄羅斯女生Mariapark就在Instagram教授大家如何擺Pose。(_mariapark_@Instagram)
俄羅斯一名擔任KOL兼模特兒的女生Mariapark於Instagram擁有70萬Followers，除了分享她的日常生活，有時候亦會分享她的工作照片，不過並不單純是為了「呃Like」，最吸引人的地方是她會親自以照片、短片模式教授大家如何能拍出顯高、顯瘦的照片，並提供錯誤與正確姿勢予大家參考，讓大家都能盡顯美態。
Mariapark提供錯誤與正確姿勢予大家參考；想要坐下來拍照也有長腿的話，必定要學會擺放雙腿的角度，將其中一隻腳屈曲，便可在視覺上顯出長腿。(_mariapark_@Instagram)
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【按圖觀看】Mariapark的錯誤與正確示範，真的有極大差別！本身不太懂擺姿勢拍照的女生必須學懂！
Mariapark除了教授大家如何擺姿勢外，也會在Instagram分享穿搭技巧，利用同一件單品襯出不同感覺，如同一件白恤衫配上西褲呈現出莊重感，不過配上牛仔褲、戴上紳士帽，就能營造截然不同的感覺，只要學會重覆搭配的技巧，變相有多個不同造型之餘，也不用經常購買衣服，節省金錢。
按圖觀看Mariapark的搭配技巧＝＝＞