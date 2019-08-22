網紅示範錯誤、正確拍照甫士　前後極大分別　助你瞬間拍出長腿！

每次翻開社交平台都總會看到其他人的打卡照，明明真人不是擁有長腿、又沒那麼瘦，為何照片總是顯得又高又瘦？而看回自己的照片則覺得又矮又肥，身形缺點更加明顯。

其實，想如其他人一樣拍出顯高又顯瘦的美照，甚至拍出乎近專業模特兒的水準，沒想像般困難，只要掌握好拍照的姿勢就能輕鬆完成！