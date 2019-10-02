時裝周率領2020年髮型潮流　長髮再當道　Dior霸氣宣布：孖辮回歸

2020春夏時裝周正進行得如火如荼，場地、服飾上當然還是震撼般驚陣艷，Gucci繼續大玩瘋狂、復古元素在一個白淨簡約空間展示；Dior則把時裝愛好者帶入蔥鬱的花園，一同觀賞以園藝為主題的優雅設計。 設計如此美好，當然要配合髮型的「助攻」，去年的趨勢都傾向all back，但在今季，大家可能都要花一點心思，全因多個品牌的模特兒頭上都同時換上這髮型示人。

Dior 2020春夏秀中，所有長頭髮的模特兒都以「pigtail plaits」孖辮髮型亮相（dior@Instagram）

Pigtail Plaits（孖辮）

一向是OL最愛品牌之一的Dior，時裝騷總是讓人有所期待，今年不但推紅了畫家帽和漁夫帽等造型，在2020春夏時裝騷中，所有長頭髮的模特兒都以「pigtail plaits」孖辮髮型亮相，吸引一眾時裝達人的眼球。

Dior 2020春夏以園藝為創作靈感，所有的設計都有着花卉、田園的元素，優雅又清新，而孖辮正正可配合這浪漫主題，此造型則由髮型界擁有極高影響力的英國髮型師 Guido Palau所設計，他的作品往往都成為了潮流。

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「pigtail」是有豬尾巴的意思，由於頭髮鬢成辮子時，會有彎曲的外形，因而有這稱號，而「plaits」則指兩條辮子，所以無論是三手辮或五手辮都可稱為「pigtail plaits」。 除了Dior外，其他品牌如Max Mara在今個時裝騷中的重點模特兒同樣採用了「pigtail plaits」，青春洋溢。

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Dior再次掀起漁夫帽潮流。（dior@Instagram）

變奏版漁夫帽

除了孖辮髮型，Dior早在今年秋冬系列已把爸爸款的漁夫帽帶起了潮流，品牌在漁夫帽加上紗網，把中性休閒的漁夫帽增添一份女性韻味，令不少街拍的時裝達人都跟上漁夫帽潮流。

在2020春夏時裝騷中，大家依舊看到漁夫帽的蹤影，今季Dior把漁夫帽和草帽配合，配上pigtail plaits，充滿少女度假感，相信又會成為新潮流。

熱捧漁夫帽的，還有Fendi。Fendi把漁夫帽設計成雙面，一面是花俏的熱帶雨林印花，另一面則是純色，可以一帽兩造型，適合愛配搭的女生；Prada也為漁夫帽改造，她的漁夫帽不再挺身，採用拼接的皮革組成，軟軟的有別以往的漁夫帽造型，非常有趣。