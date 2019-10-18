日本媽媽利用GU、Uniqlo穿出少女感　沒有老土感目測減齡十年

GU、Uniqlo、Zara等大眾品牌價錢親民，一向都是小資女生的購物首選。品牌設計簡約、款式大眾化，要穿搭出高級感覺便需要多花心思。如果你還是沒有頭緒的話，不如參考一下深懂穿搭之道的日本女生，透過她們的IG獲得時尚靈感。

GU、Uniqlo、Zara等大眾品牌價錢親民，一向都是小資女生的購物首選。（IG＠ayuuu_mam）

日本女生與我們的身形相近，優雅時尚的穿搭擁有一定的參考價值。她們的穿搭講求實用性，雖然身穿大眾品牌的服飾，卻完全沒有廉價的感覺。香港女生偏好沉穩色調，日本女生則善用色彩打造亮眼的效果，想在日常穿搭中加入活潑的感覺，便要留意以下三位擅長以GU、Uniqlo、Zara服飾作減齡穿搭的日本媽媽。她們雖然育有孩子，穿搭卻與少女無異，充滿時尚感同時不失優雅氣質。

減齡素色穿搭 身上的顏色配搭不會多於三種

日本女生Saki偏好素色單品，喜歡於IG上分享GU與Uniqlo的日常穿搭。（IG＠____sappi____)

日本女生Saki偏好素色單品，喜歡於IG上分享GU與Uniqlo的日常穿搭。她善於利用耳飾與手袋為造型點晴，配合同色系的穿搭，加強整體的和諧感。Saki身上的顏色配搭不會多於三種，她主要以一種顏色作為主色，利用深淺不一的同色系單品完成造型。她的穿搭風格偏向日系休閒感，適合香港女生作為假日穿搭。不得不提的是，Saki原來已是四子之母，她的穿搭絕對是減齡女生的表表者。

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小麥肌女生知性穿搭術

個性開朗外向的Ayu與孖生姐妹擁有一身小麥膚色，是個打扮偏向歐美風格的日本女生。（IG＠ayuuu_mam）

個性開朗外向的Ayu與孖生姐妹擁有一身小麥膚色，是個打扮偏向歐美風格的日本女生。已為一子之母的Ayu穿搭以GU、Uniqlo與Zara為主，充滿色彩的穿搭突顯其活潑的性格。她愛以一樣擁有強烈色彩的單品成為穿搭的焦點，再以較低調的服飾完成造型。Ayu形象鮮明的風格適合好動的女生，給予她們背心與熱褲外的另一選擇。

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Ikea籐籃成手袋 文青風簡約穿搭

文青穿搭無年齡所限，講求的是簡約素淨的感覺。（IG＠akiiiii1025）

文青穿搭無年齡所限，講求的是簡約素淨的感覺。擁有一名兒子的Akiko穿搭以黑白與大地色系為主，夏天時喜歡以籐籃與草帽點綴造型，相比皮質手袋更有減齡的效果。Akiko經常使用的籐籃來自Ikea，本為家居置物籃，卻成為了她的穿搭好物，配襯起來完全沒有違和感。另外，Akiko經常穿著寬鬆剪裁的連身裙，予人舒適清爽的感覺。女生們在參考她的穿搭時不妨把頭髮束起，並把腮邊的頭髮放下作點綴，便可達到修容顯瘦的效果。