日本師奶「蒙面」大地色穿搭吸16k粉絲　獲Uniqlo官方IG借分享　

縱然歐美女生的穿搭能夠散發出一份優雅浪漫氣息，不過有時候總會因為歐美身形與亞洲身形分別，而難於參考她們的穿搭之道；相反，日本女生與我們的身形相約，而且擅長搭配出不同風格，更具參考價值。

大地色服裝甚為百搭，而且只有選對顏色更可帶有顯白作用。(maiko_wear@Instagram)

日本就有一名女生Maiko育有一名1歲大的兒子，不過卻沒有因為「媽媽」的新身份而改變自己一直愛配襯衣服的習慣，亦因為成為了媽媽後，更希望透過穿搭變得更時尚，不想變成一名「師奶」。

Maiko甚少會以連身裙的打扮示人，反而是喜歡以不同單品作出搭配，而且大部份所穿的服裝更是來自Uniqlo、GU等大眾品牌，傾向簡約舒適的造型為主，適合各位小資女參考。由於Maiko不時都會在社交媒體上分享她的穿搭造型，並會Hashtag所穿的服裝品牌，故已累積了1.6萬名追蹤者，更試過吸引了Uniqlo留言詢問能否借分享。

Maiko的穿搭，曾經試過吸引了Uniqlo留言詢問能否借分享。(maiko_wear@Instagram截圖)

日本的天氣已踏入冬季，Maiko都換上了秋冬裝，甚至因為日夜溫差較大的關係，有時候也會穿起大褸、繫上圍巾。一起來看看Maiko的穿搭造型包含什麼元素吧！

低調襯出時尚感：大地色系搭配

Maiko多以大地色系的服裝配襯出不同造型。Maiko喜歡以針織上衣或T-Shirt搭配闊褲，甚至在恤衫外襯上一件針織背心，增加造型感之餘亦帶來一份知性味。大地色可謂不敗的顏色，淺而明亮色系予人一種乾淨、整潔感，簡約又百搭，而且令造型變得更一致。不過，也建議盡量選擇與膚色相近的色系款式，達到打亮膚色的功效，更為顯白。

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點綴造型：格仔單品

格仔單品可為沉悶的素色造型帶來點綴效果。(maiko_wear@Instagram)

日本女生喜歡穿着素色的服裝，Maiko亦不例外，不過難免會出現沉悶感，故她有時候也會以格仔單品讓造型更亮眼，吸引別人的目光。較常出現於Maiko身上的便是格仔直腳褲，傾向絨毛材質的西裝褲款，簡單的配上毛衣就能營造出慵懶感。

如果喜歡學院風的女生，仍可選擇以素色上衣搭配格仔半身裙；秋涼天氣更可在外穿上西裝外套，配上飾物的話亦能讓時尚感倍增。

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顯瘦、增高：長外套

許多人都會認為嬌小一族難於駕馭長外套，但其實只要如身高158cm的Maiko一樣透過材質與剪裁入手，就能透過長外套製造身高的假象，亦能穿出氣場感。首先需要避免會讓上半身顯得粗壯的粗針織材質的款式，可改為選擇材質較為挺身的直身版型，如西裝長外套、Trench Coats等，而長度則盡量選擇長至小腿，甚至是腳踝位置的款式；另外，搭配的鞋履也可與身上其中一件單品為同一色系，以延長身形比例，同時顯瘦、顯高。

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