120磅微胖雙胞胎顯瘦穿搭　大肚腩秒消失如抽脂　獲讚整容級穿搭

相信不少女生都曾經在網購時「中伏」，照片上的衣服很好看，但穿在自己身上卻是差天共地的感覺。明明你不算肥，只是如大部分女生般有個「肚腩仔」，卻始終穿不出相中Model的美感。難道只有骨感女生才有資格打扮得漂漂亮亮？

內地這對「微胖雙胞胎」金金Twins的穿搭影片或許會一改你的想法，即使不用努力減肥，也能靠穿搭讓你搖身一變成為「紙片人」。兩人身高160cm，體重120磅，沒有Model般的身形，同樣也能駕馭不同風格。看見兩人的穿搭，宛如在看抽脂手術的「Before&After」，更有人形容這是「整容級穿搭」。兩姐妹都會先在鏡頭前展示自己最真實的身材，兩人屬蘋果型身材，下盤不大，肚腩出奇地凸。而她們表示吃飽後肚子會更凸，甚至可以增加到36吋。但影片中的她們卻絲毫不覺，到底她們的穿搭有甚麼秘訣？以下是兩人影片中常常出現的衣服款式，微胖女孩不妨考慮入手。

點擊看兩人最真實的身材:

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Oversized上衣是遮肚恩物

大金和小金兩姐妹擁有一對尚算纖幼的腿，因此她們的穿搭不時會突出這一項優點。而Oversized的上衣除了可以遮掩她們的「大肚腩」，骨架較小的兩人更能穿出寬鬆感。下身穿上短褲或把長身衛衣當裙穿，寬大的上衣和下身形成對比，自然讓兩人看起來像嬌小女生，更有點偷穿男友衣服的感覺。

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恰到好處的寬褲修飾大腿

兩人的穿搭影片中多次出現寬鬆牛仔褲，已經可以看出兩人穿搭的小聰明。兩人大多選擇A字型的寬褲，微微寬鬆可以遮掩肚腩，又不如傘形寬褲顯得臀部很大。而牛仔材質柔軟度適中，不會貼在肚腩和大腿上，看起來不會那麼圓潤。雖然近看還是會看到一點「小肚腩」，但其實已經修飾不少。而且高腰更可突出腰間最幼的部分，看起來仿佛擁有小蠻腰。

寬鬆西裝外套一物遮三醜

西裝外套也在兩人穿搭影片中常出現，她們一直都是選擇偏寬鬆的中長西裝外套，長度可以遮掩臀部，手袖寬鬆可以遮「拜拜肉」，即使不扣鈕已經可以遮住兩人的「大肚腩」。除了遮醜，直筒剪裁視覺上也會顯得纖瘦。