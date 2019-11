小丑女Margot Robbie曾是微胖女、衣着似大媽？簡約穿搭終成女神

在《自殺特攻:超能暴隊(Suicide Squad)》中飾演「小丑女」Harley Quinn而大受歡迎的Margot Robbie將於獨立電影《猛禽暴隊:解瘋小丑女(Birds of prey)》再度性感登場。Margot Robbie私下穿搭柔美,與電影角色形成強烈對比。然而,她初出道時曾被指身形微胖、穿搭欠品味,與現在的女神風格大相逕庭。出道十年間,Margot Robbie的身形與穿搭愈見驚喜。

按圖看近年來Margot Robbie的柔美造型:

Margot Robbie於17歲時開展演藝事業,擁有健康膚色與微胖身形的她於一眾演員中並不怎樣起眼。直到她於2013年憑藉《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)的大膽演出成功讓觀眾記下她的名字,接下來在《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)、《冰之驕女》(I,Tonya)、《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)等的演出進一步確立她的演員地位。隨著她的人氣急升,Margot Robbie的穿搭風格同樣引起網民的關注。

按圖回顧Margot Robbie初出道時的穿搭風格:

女神曾經是位微胖女生,偏好富色彩的穿搭,近年傾向簡約打扮,女神之名由然而生。

黑白配簡約耐看

白色單品有效顯白,令膚色更明亮。(Getty Images)

當你想不到該穿甚麼時,黑白色永遠是你的好朋友。充滿色彩的「小丑女」私下也愛簡約的黑白穿搭。不論是參與電影宣傳活動,或是平日的休閒造型,Margot Robbie也喜歡以黑白配亮相。

黑白配雖然簡單易襯,但與其他帶色彩的穿搭相比難免失色,建議女生依靠飾物與手袋點亮造型。配飾不需要太誇張,一對銀耳環與富質感的手袋已能為造型加分,同時配合黑白穿搭的簡約感。

假日風連身褲打造青春感

Margot Robbie私下生活簡單,喜歡穿著連身裝束。(Yahoo)

29歲的Margot Robbie個性率真愛笑,私下生活簡單,喜歡穿著連身裝束。Margot Robbie喜歡以短上衣配襯連身工人褲,露出腰間線條。這身配合淡妝與小背包的減齡造型讓她瞬間變成一個可愛的少女,予人零距離的感覺。

女生們如果不想出來的效果太「Hea」,不妨以粗跟高跟鞋配襯連身褲,綁上頭巾或配戴畫家帽,內搭一件淨色毛衣,這樣便可完成簡單的冬日穿搭。