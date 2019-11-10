Lyst公布熱門品牌排行　Gucci排名回落只得第三　第一位竟是它？

全球時尚數據平台Lyst於每個季度都會分析約900萬名用家的搜尋以及購物數據。 來到新一個季度，Lyst則發表了第三季最熱門品牌排行榜。與上季的排行比起來，不但有品牌首次擠進排行榜，頭三位更有所改變。然而，這些品牌當中又有什麼手袋可成為入門款式？

按圖觀看第四位至第二十位：

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第三位：Gucci

Gucci是次的排名則從上個季度第一名降至第三名。(gucci@Instagram)

雖然Gucci一直受到女生們的寵愛，但品牌於是次的排名則從上個季度第一名降至第三名。即使於上個季度捲入不同的時尚風波，不過當時Gucci仍能擊敗其他對手。今個季度品牌同樣捲入疑似殘疾藝術家Sharona Franklin抄襲事件，以及被模特兒Ayesha Tan-Jones於2020年春夏系列時裝騷上諷刺Gucci，以及其中一款「制服」創作意念和以精神疾病作為賺錢工具（延伸閱讀），未知這會否是令品牌排名下降的主要原因？

但不得不說的是，Gucci的手袋仍然是入門的最佳選擇。想要用上較經濟的價錢買到品牌手袋，不到一萬元的Belt Bag或許是你的選擇，不過袋形細而且只能繫於腰間，並不是人人都喜歡。建議可選擇GG Marmont。袋身以標緻性雙G Logo金屬扣作亮點並配以粗金屬鏈帶，款式簡約而不失貴氣，絕對是經得起時代考驗的款式。GG Marmont設有皮革、天鵝絨、印花材質和不同尺寸選擇，而Super Mini Size只售HK$7,250，如果你鍾情於細小尺寸的手袋，Super Mini Size的GG Marmont絕對是比Belt Bag更能應用於不同造型與場合。

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第二位：Balenciaga

Balenciaga於今個季度上升至第二名。(balenciaga@Instagram)

Balenciaga上個季度為第三名，於今個季度上升至第二名，亦是於名次下滑兩年過後再次成為第二名。每每在外國街拍或是明星Instagram都不難看到Balenciaga手袋的身影，不過要是入門手袋的話，則建議選擇2019年秋冬系列的Shopping Phone Holder Bag，小牛皮製成「手機袋」以零售店所沿用的購物紙袋作創作靈感，配合長方形袋身精緻又較具特色，而且售價為£595（約HK$5,948），相信小資女都能負擔得起。

不過，要是你喜歡帶有拉鏈設計的話，那就可以選擇Everyday Carmena Bag，手袋以小牛皮製作，印有品牌Logo，也是屬簡約的款式，雖然只有黑白兩個顏色提供，但以這兩個顏色的實用程度與售價HK$7,000的格價來說，也絕對考慮得過！

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第一位：Off-White

Off-White於今個季度成為最熱門品牌第一名。(off____white@Instagram)

原本於第二季度只是排行第二名的Off-White，於今個季度成功擠身第一名，Off-White於Virgil Abloh帶領下，除了令品牌成時尚畀人士的新寵兒，更在多方面與不同品牌合作，無形間擴闊品牌的知名度，故成為最熱門品牌也不是沒道理。

然而，如果你也想置入一個Off-White手袋，建議可選擇0.7 Jitney Bag，售價為HK$6,040。黑色袋身配以金屬銀色箭頭，簡約又不失品牌的標緻性，而且所提供的肩帶為可拆卸式，側揹或是用來手挽同樣得宜。

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（資料來源：Lyst）