Blackpink Lisa不只穿CELINE　3件日常顯瘦單品成就「人間芭比」

韓國女團Blackpink紅遍全球，四人的風格各有特色，當中Lisa更被網民喻為「人間芭比」，擁有精緻五官與纖幼身形的Lisa更獲網民票選為全球百大美女2019第一名。近日她現身仁川機場，被拍得一改招牌齊瀏海，露出額頭，旋即掀起熱話，好壞參半，可見她的人氣度，不論髮型或穿搭，Lisa都是女生們的參考對象。除了CELINE，她私下最常穿的竟然是女生衣櫃必備的衛衣與恤衫。

Lisa時尚的穿搭風格讓她人氣更盛，更成為了Celine的寵兒，掀起了亞洲女生的模仿熱潮。（IG＠lalalalisa_m）

不少當紅韓星都曾被網民質疑整容，然而泰國藉的Lisa自小便長得像洋娃娃，即使剪了一頭短髮仍然是位美人，出道後的樣貌沒太大改變，反倒是Lisa時尚的穿搭風格讓她人氣更盛，更成為了CELINE的寵兒，掀起了亞洲女生的模仿熱潮。

【按圖看】Lisa初出道的形象：

+ 8 + 7 + 6

Blackpink成員分別受到各大品牌的青睞，而Lisa則獲Hedi Slimane的賞識，成為CELINE時裝騷的座上客。Lisa完美演繹出CELINE易帥後的復古帥氣風格，成為了半個品牌代言人。當Heidi Slimane為CELINE推出第一個手袋「16」時，Lisa更成為獲得手袋的首位亞洲女星，與Lady Gaga看齊，可見品牌對她的重視。

按圖看Lisa如何演繹全新CELINE：

+ 3 + 2

既為Blackpink中的Rapper，Lisa私下的穿搭也是偏向中性帥氣風格。只要從衣櫃中找出以下的單品，任何身形的女生也能穿出Lisa的纖細感。

Oversized 恤衫

Lisa喜歡以淨色T Shirt配上寬鬆的格紋恤衫（IG＠lalalalisa_m）

Lisa喜歡以淨色T Shirt配上寬鬆的格紋恤衫，下身搭配牛仔褲或富垂直韓式西褲，打造隨性的街頭風格。Oversized恤衫講求輕鬆自然，若介意寬鬆的衣物顯胖，可把恤衫的前半部攝進褲子裡，加上皮帶突出腰線，打造出像隨手從男朋友的衣櫃中取出一件恤衫來穿的率性感。

Oversized恤衫也可當成外套，若挑選格仔或印花等時尚款式，夏天內搭一件淨色短上衣；冬天則配搭高領上衣，輕鬆打造爽朗風格。

Oversized西裝外套

Oversized的設計保留了西裝外套的知性型格，同時少了一份正式感。（IG＠lalalalisa_m）

合身的西裝外套予人正經嚴肅的感覺，Oversized的設計保留了西裝外套的知性型格，同時少了一份正式感，是秋冬穿搭的必備單品。西裝外套的布料較大衣柔軟，不會過份掩蓋女性線條，保留了柔美感。個子較小的女生參考歐美女生般於西裝外套上疊加皮帶，或利用腰包突出腰線，減低寬鬆外套帶來的累贅感。當然，如Lisa於西裝外套下配上短上衣，露出腰腹的穿搭同樣具參考價值。

公主袖上衣

洋娃娃的外形與公主風毫無違和感，換上泡泡袖上衣的Lisa根本就是現實中的公主。（IG＠lalalalisa_m）

洋娃娃的外形與公主風毫無違和感，換上泡泡袖上衣的Lisa根本就是現實中的公主。雖然Lisa於舞台上表現性感，Rap的時候更是帥氣，但私下她其實是個愛笑的活潑女生，也喜歡穿著公主袖上衣。

公主袖上衣特別適合身形較扁平的女生，利用充滿立體感的公主袖為身形增加厚度。相反，身形較豐滿的女生則要避開淺色與大方領設計的公主袖上衣，長度遮蓋整個上手臂的V領公主袖上衣會有顯瘦的效果。