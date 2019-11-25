中國內地的金雞獎為電影界的最高獎項，雖然今年「第32屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨第28屆中國金雞百花電影節」與台灣金馬獎撞期（23/11），但仍有不少演員盛裝出席。 獎項結果以外，女星們的打扮亦受討論，就如一向仙氣十足的歐陽娜娜當晚造型的評價也屬好壞參半。除此以外，其他女星的打扮又合格嗎？

先按圖看一眾女星於金雞獎的造型：

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歐陽娜娜造型好壞參半，更被指似照騙、丫鬟？

歐陽娜娜當天是以表演嘉賓的身份出席頒獎典禮，身穿Valentino酒紅色露肩連身紗裙的歐陽娜娜先在頒獎典禮期間到沙灘上拍攝照片，一望無際的海景環境，加上微風吹至令紗裙隨風飄逸，令照片中的歐陽娜娜充滿美感與仙氣。

歐陽娜娜於沙灘上拍照，酒紅色紗裙加上環境影響下，令她充滿仙氣。(Vcg.com)

不過，當歐陽娜娜走在紅地氈時，卻如同走進一個「失事現場」一樣。有部份網民指紅地氈與沙灘上的歐陽娜娜像是判若兩人，即使酒紅色紗裙令她仙氣滿滿，當站在「國民初戀」關曉彤身旁時，便馬上被身穿銀色閃鑽Deep V晚裝的關曉彤比下去，指氣質減了一半，而且更像個貼身丫鬟。

然而，你又覺得事實是否如此？如果下次歐陽娜娜不想發生被人搶鏡的事宜，或許能配襯更閃亮，甚至更誇張的飾品搭救吧！畢竟，頒獎典禮等場合，大部份女星都會選擇帶有水鑽、珠片等元素的晚裝。

沙灘上的仙氣歐陽娜娜：

網民指在紅地氈上的歐陽娜娜完全被關曉彤比下去，像個​貼身丫鬟，你同意嗎？

除歐陽娜娜，以下女星當晚的打扮也略厭失色。大概，也是平實過頭。

惠英紅

惠英紅淺紫色晚裝充滿驚喜，不過剪裁卻讓她身高矮了幾寸。(Vcg.com)

惠英紅當日孖任達華走紅地氈，這個影后影帝的組合非常吸引。印象中，惠英紅出席大部份的大型頒獎典禮，均會選擇深色系晚裝，以服裝剪裁與細節設計突出一份知性美與高貴氣質，亦甚有壓場感。不過，當晚的惠英紅卻接受挑戰，嘗試淺紫色帶亮片的晚裝，短袖剪裁和顏色上都能予人新鮮感，而且帶顯白效果。

不過，敗在下半身的傘裙剪裁，雖然已經是前短後長的設計，但看起來仍然顯得笨重，加上正面裙身的長度剛好到腳踝位置，亦讓人尷尬，不知該搭配怎麼的鞋款。而惠英紅則選擇了一對T字面銀色高跟鞋，顏色上是配襯得宜，但T字面設計卻令人在視覺上矮了幾寸。還是平日黑色晚裝的惠英紅較為順眼。

趙薇

服裝沒有太大的問題，不過趙薇是忘了妝髮嗎？(Vcg.com)

趙薇選擇了法國品牌Alexis Mabille 2019早春系列晚裝，大紅色長袖晚裝、腰間前的大蝴蝶結成點綴，加上貼身剪裁走起路來更能呈現出身體線條，理應是穩打穩陣，亦輕易帶出氣質。

不過，當日平實打扮的趙薇卻似是如歐陽娜娜一樣被在場身穿亮片晚裝的女星比下去。而且，趙薇的妝容亦不夠突出，整張臉只有紅唇為亮點，顯得暗淡無光，尤其是那過眉的瀏海，更加將她推至「殘樣」、沒精神的地步，是歲月催人老還是一時失手？

白百何

白百何以麻花辮配背心形低胸平口孔雀綠晚裝出席。(Vcg.com)

以《失戀33天》令人認識的中國女演員白百何，當晚在髮型上花了心思，編出麻花辮，呈現少女氣息。服裝方面，則以一身背心形低胸平口孔雀綠晚裝亮相，絲綢材質配合孔雀綠色，加上肩帶與腰帶上的閃石裝飾增添高貴感。不過，其低胸平口設計沒有小露性感之餘，更顯上身粗壯，加上腰部的皺褶位亦反而具有放大之功能，令水桶腰湧現。無論是正面、側身也改不了下盤極為穩重的觀感。

溫碧霞

溫碧霞一如以往，選擇粉色系晚裝。(Vcg.com)

每次溫碧霞的出現，倒是希望她能夠改變她一貫以來的穿搭作風。粉色系晚裝可以，但不要選擇少女味夢幻的款式。不過，溫碧霞是次也沒甚麼大驚喜，一如既往選擇粉色系、裙擺長至拖地的平口紗裙。淡紫色的晚裝設有大型蝴蝶結於左胸前位置作亮點，也是主要增加少女氣息的關鍵。

不過，問題是溫碧霞已達53歲之齡，這樣的打扮卻有種刻意要與在場妹妹比併年輕一樣，加上她的中分長曲髮，是要扮成Barbie嗎？若真的鍾情於粉色打扮，下次還不如選擇放棄夢幻公主款式，有時候簡單的直身剪裁更能呈現另一種美。