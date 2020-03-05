日本品牌 Uniqlo 終於在2月底推出了Uniqlo U 2020春夏系列，依舊由前 Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理，今季以大地、清新色系為主，讓人感覺回到大自然般，不少日本女生和YouTuber 已經率先購入系列分享穿搭，不如從她們身上吸收春夏的穿搭靈感。

Uniqlo U 在 2月底在香港分店發售。（品牌圖片）

日本女生必入單品：Polo 恤衫、多色圓領Tee

大地色系從去年春夏季開始已經成為大熱的色系，淺而明亮，給人一種一致性，簡約又百搭；平時的大地色穿搭只要沿用大地色系（如是米色、卡其色、駝色等），顏色不多於3色以上便可；但來到春夏，如果還挑選啡色、駝色等，但沒有清新感，因此米白、淺卡其色會較常在春夏穿搭中出現，不少日本女生也喜歡用牛仔褲來配搭，一樣有春夏感。

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另外，今季女裝上衣最吸引是 Polo 恤衫設計，它有針織、棉等不同質地提供，針織設計帶着濃濃的復古感，而且有束腰設計，更有設計感，而且也方便配搭高腿褲「攝衫」；而且它有開領設計，非常適合Layering，只要簡單在Polo 恤內穿一件跳色或同色系的內襯，頓時便有造型感簡單又時尚。

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系列最具價值單品：長款大衣



值得一提 Uniqlo U 一件輕型長款大衣，一貫 Christophe Lemaire 的設計風格，經典不失變化，大衣像是傳統風衣的變奏版，沒有了雙排扣、修腰帶，衣領改成闊邊設計，非常特別，供米色、卡其色和黑色；而且大衣的物料有防水功能，又不失透氣，適合春夏的穿搭。大衣非常百搭，日本女生都用來襯褲裝和裙裝，襯牛仔褲會偏向休閒時尚，雖然大衣較闊身，側看可能會顯胖，但側邊加入開衩便解決了這問題，走路時會看到褲子露出，便不會顯胖。

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橄欖色在今年的春夏季曝光率大增。（irisdaily_@instagram）

2020春夏不可缺少：橄欖色

除了大地色外，整個系列中，飽和度較低的橄欖色同樣是吸睛之選，也不難發現不少女生都願意為了這清新的顏色而挑戰橄欖色穿搭，而且它原來與大地色，特別是米色調也非常合拍。

最入門的穿搭方法，莫過於一件橄欖色的上衣，女生可以搭一件米白色的西裝外套和垂墜感較重的裙子，感覺非常溫柔；想走帥氣一點，便可以選擇重剪裁的服飾，如裇衫、有墊肩的西裝外套，便可打造時尚、型格風；橄欖色也非常顯白，就算穿 T-Shirt 裙、裇衫裙，充滿春日感。

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