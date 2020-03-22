最近天氣回暖不少，預告著春天即將來臨，女生們最開心就是終於可以放下厚重的毛衣，穿上顏色較繽紛的春裝了。以舒適為主，但又不失時尚的日系穿搭向來都受到香港女生的追崇，成為很好的潮流參考範本。今次就為大家整理出日本雜誌Classy也推薦的2020年春季必備穿搭單品，令你更準確地對準換季新裝目標！

日本女生穿搭以舒適為主又不失時尚，向來都受到香港女生的追崇。(karen_kageyama@IG)

永遠不過時的衛衣

風衣配搭衛衣休閒得來又有個性。(Classy)

春天又怎麼能少得了永遠不會過時的衛衣呢？現今很多女孩都喜歡穿Oversize的衛衣，方便百搭得來又充滿休閒風格，更具十分好的「藏肉」效果。而日本女生在衛衣穿搭上就更加花樣百出，她們會把衛衣配搭上薄風衣，增加層次之外也更有造型感，感覺率性，讓穿衛衣看上去也不會太hea。

另外衛衣的下身配搭除了牛仔褲之外也有很多選擇，近年就很流行襯上百摺裙、A字傘裙、針織裙等等。利用裙裝配搭衛衣又有另一種味道，令整體增加了少女感，而百摺裙和A字傘裙更可以修飾下身肥胖的問題，微胖女一樣穿得好看，顯瘦又百搭。

衛衣穿搭解說:

各色長版風衣

薄荷綠色的風衣顏色特別又充滿春日氣息。(terawear@IG)

在轉季不穩定的天氣就最需要準備一件薄外套「旁身」，保暖又百搭的風衣外套一向深受日本女生喜愛。今年日本街頭一樣隨處可見到風衣的蹤影，即使是嬌小的日本女生一樣很愛穿長版風衣，只要配搭得宜更是有拉長身形比例的效果。

最簡單的風衣穿搭就是T shirt加牛仔褲，是不會失手的基礎穿搭，嬌小的女生最好選高腰牛仔褲拉高雙腿比例。另外風衣內也可以搭配薄針織衣或者襯衫，知性又優雅；而配搭碎花長裙更可以突顯女人味。

風衣外套穿搭解說:

增添女性氣息的百摺裙

針織開衫加上棉麻百摺裙休閒又舒適，但又不失造型感。(mtmmaki@IG)

百摺裙可以說是四季都流行的單行，配搭性非常高，而且具垂墜感的百摺裙，更有延長下身的視覺，而質料輕盈的飄逸百摺裙更可以增加仙氣。想要營造優雅風格的女生，上身可以配搭束腰風衣或者薄身的針織連身裙，再配上一雙短靴，可散發出淑女氣質。喜歡休閒舒適風格的女生，則可配搭衛衣或T-shirt，天氣較涼時，可外搭皮褸的增添型帥氣型格感。

百摺裙​穿搭解說:

懶人必備的百搭寬褲

直筒型剪裁加上硬挺材質的寬褲可以讓雙腿變得修長，高腰設計更可以拉長比例。(mtmmaki@IG)

近年來愈來愈多女生喜歡穿寬褲出街，因為舒適度高之餘又可以遮掩肉肉的雙腿，而且視覺上可以讓雙腿變得又直又長，是微胖女生衣櫥的常備配搭單品。而寬褲的款式也愈來愈多，又有西裝、牛仔、針織等不同材質，任君選擇。休閒的寬褲更十分好配搭，不論是針織衫、開衫、襯衣、T shirt、風衣通通都可以襯到，即使沒有時尚觸覺也可以輕鬆配搭到，絕不會失手。

寬褲​穿搭解說: