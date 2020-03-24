【大碼女生穿搭】必備3大單品視覺顯瘦10kg　一味穿鬆身衫是大忌

「唔好以為全身著黑色闊身衫就顯瘦，人哋遠睇你只會係『一坺嘢』。」大碼衫店主Gloria一語道破肉肉女生的常態，又強調「肥唔緊要，最緊要係肥得嚟有線條，同埋著返適合自己風格同身形。」 最近天氣回暖，Gloria便分享2020春夏必備的顯瘦單品，以及講解梨型、蘋果型、微胖女生的大碼女生專屬搭配技巧，教教大家如何取長補短！

大碼衫店主Gloria認為所有女生都有扮靚的權利。（myruleshk@IG）

棉花糖女生必備春夏推介︰花卉衣飾

花卉充滿春夏活力，同時突顯女性嫵媚，向來是時尚界不敗元素。早前熱播的《愛的迫降》中，孫藝珍便在北韓頻頻以碎花裙登場，演繹清新可人的鄉村風格，再次掀起碎花熱潮；假如你偏好歐美風，不妨考慮顏色鮮明的印花圖案，給人率性開朗的感覺。

孫藝珍掀起鄉村田園風的熱潮。（《愛的迫降》劇照）

碎花往往配上雪紡材質，突顯輕身飄逸的感覺，顯瘦效果出色；而Gloria則分享，對於下身較肥胖的梨形女生，一些深色和比較花樣的半身裙都有助修飾身形。

即看花卉款式大碼女生穿搭

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Celine展現復古半截牛仔裙設計。（GettyImages） 高腰牛仔裙 拉長身形比例 半截牛仔裙在今季強勢回歸！在2020時裝展中，Celine、Stella McCartney、Givenchy都紛紛利用牛仔裙襯出各種造型，而大碼女生又有甚麼需要留意？

Gloria非常推薦高腰牛仔裙，因為高腰剪裁較為修腰，並且可拉長人的比例，看起來更高䠷！她建議上身肥下身瘦的女生可試短裙短褲，而牛仔裙勝在夠百搭，配襯一般上衣都不易失手，這類型女生可揀選衫尾向外散、A-Line款上衣，將重點放在下半身更顯瘦。

即看牛仔裙大碼女生穿搭

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長身外套 遮手臂必備

長身外套易襯又實用，有助遮手臂和臀部，尤其香港夏天冷氣「開到鬼死咁凍」，女生們出入必備一件外套！

除了保暖，Gloria又指出長版外套的隱藏功用！原來有些女生不時想穿短裙短褲又怕露太多肉，可用長身外套消除尷尬感，另外梨形女生也適合穿長身外套喔！

即看長版外套大碼女生​穿搭

不同身形的專屬搭配術 一味穿鬆身衫是大忌？

Gloria強調大家不應麻木跟從潮流，特別對大碼女生，應該選擇適合自己cutting和風格的衫才是最重要！立即看看你的命定穿搭吧！

唔係話唔可以可以遮，而係應露則露。最緊要係肥得嚟有線條同埋著返啱自己風格同身形嘅衫。 Gloria

大碼女生修腰神器 一秒搣甩水泡腰

棉花糖女孩最煩惱就是腰間的肉鬆挎挎，像幾個水泡疊在一起，Gloria便大推「修腰神器」——收腹褲！「收腹褲唔會令你望落瘦好多，但係佢會令你個shape肥得嚟都有曲線，重點係唔會一截截，唔使再怕着緊身衫！」除了隱藏肚腩，收腹褲還可提臀、收緊背部贅肉，絕對是每個女生的最佳拍檔！

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