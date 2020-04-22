瑞典王妃被翻舊帳　憑親民穿搭重塑形象　慳家度竟與凱特相似？

瑞典王妃Sofia（Princess Sofia）自嫁入王室後，平民出身的她一直被外界翻舊帳，被揭過往曾拍攝性感照，飽受詬病，直至後來透過熱心慈善的親民個性，加上與凱特相近的慳家穿搭，逐漸重得民心。

瑞典王妃Sofia（Princess Sofia）曾飽受詬病，後來透過熱衷參與慈善和穿搭，逐漸重塑王室的貴氣形象。(prinsparet@Instagram)

近日，因新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續肆虐，瑞典王妃Princess Sofia親自到醫院擔任醫院助理，協助處理做飯、清潔等日常工作，放下身段充當義工，此舉動亦成為全國熱話，獲多個媒體與人民大讚。平日熱衷參與慈善活動，當然是能重獲民心的關鍵；同時，Princess Sofia亦透過出色的穿搭術，逐漸重塑王室的貴氣形象。

Princess Sofia選擇了瑞典女設計師 Ida Sjöstedt設計的婚紗。(GettyImages)

縱然被指是灰姑娘的真人版，但Princess Sofia並沒有因而變得奢侈，反而更是鍾情於本土品牌與其他設計師品牌。就如2015年與瑞典王子Carl Philip結婚，她亦選擇了瑞典女設計師 Ida Sjöstedt設計的婚紗，婚紗款式優雅，主要以絲綢、薄紗製成，配以手工喱士刺繡的袖口、裙身與裙擺，簡約高貴，綴以由瑞典國王和王后送予的祖母綠寶石鑽石皇冠，氣質典雅非凡。

Princess Sofia對於Ida Sjöstedt的喜愛並不僅如此，平日出席活動亦有穿上這品牌出品，於2019年年底參加於首都斯德哥爾摩舉行的諾貝爾獎頒獎儀式時，亦選擇了Ida Sjöstedt的作品，糅合浮雕花卉、透視薄紗手袖位的裸粉色調連身裙。除此之外，她更將自己大婚使用過的皇冠頭飾重新演繹，把綠寶石拆下，一物多用，可見她對皇冠珍而重之，亦間接顯示出節儉的一面。

2019年年底參加於首都斯德哥爾摩舉行的諾貝爾獎頒獎儀式時，Princess Sofia亦選擇了Ida Sjöstedt的設計。(prinsparet@Instagram)

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對於平日的穿搭造型，Princess Sofia亦賦予心思，選擇簡約設計與剪裁以外，大多從材質、色彩方面入手。與瑞典王子Carl Philip出席典禮、公開場合，她多選擇絲綢、薄紗材質，同時色彩鮮豔、帶花卉印花圖案的連身裙款，配合飾品提亮膚色之餘更能彰顯高貴大方的形象。至於私下或出席公益活動時，Princess Sofia則較為平民化，傾向選擇碎花裙與大地色系的服飾，減低平日王室予人強勢的感覺，以柔和色調增加親民感。

瑞典王妃Princess Sofia與劍橋公爵夫人凱特竟相似？

Princess Sofia簡約打扮與親切這點，與英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）有異曲同工之處。

兩位王妃均鍾情自己國家本土品牌之外，亦同樣喜歡英國品牌LK Bennett的出品與價格較親民的品牌，就如Princess Sofia曾選擇了ASOS的裸粉色閃片連身裙出席瑞典皇家理工學院晚會。

不僅如此，Princess Sofia與凱特亦同樣喜歡意大利品牌Superga的小白鞋；2018年，Princess Sofia更兩度試過以一身褲裝打扮，配襯意大利品牌Superga白色厚底帆布鞋進行探訪，而所穿的款式於香港宮方網站售HK$598，價格相當親民而且百搭。就連近日到醫院幫忙時，亦是穿上同一雙厚底白鞋款式，盡顯慳家、親切的一面。兩位王妃於性格與穿搭造型上均有類似的地方，你又喜歡哪一位？

Princess Sofia於近日到醫院幫忙時，亦是穿上同一雙Superga厚底白鞋款式。（資料圖片；路透社）

（資料來源：Red Carpet Fashion Awards,Footwear News）