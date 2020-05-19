【2020潮流顏色】奶茶色、大地色去年開始非常流行，問題卻是容易令人膚色變暗啞。來到2020年的春夏，秀智、BLACKPINK成員Jennie、Rosé等換上粉嫩的紫丁香色／Pastel purple，紫色亦見於時裝天橋上。即學韓星穿搭，顯白之餘散發出陣陣仙氣。

【2020潮流顏色】Max Mara 帶起「Pastel潮」。（品牌圖片）

Pastel色（粉色系）在今季是大熱的色系，在Max Mara 2020春夏時裝騷，身穿全粉藍、粉黃、粉紫色的套裝模特兒一同步伐一致帥氣走上天橋，驚艷全場，這一幕成為該季時裝周經典一幕，同時像是在宣布粉嫩色系便是2020春夏不可一缺的配色。的確，踏入春夏，在Instagram上看到不少穿搭達人已換上紫丁香色，明星們也不退潮，像潮流指標的BLACKPINK Jennie、Rosé、秀智、泫雅私下服裝都換上了紫丁香色，而且一點也不難駕馭，基本女生家中擁有的單品都可以配搭，而且紫丁香色非常顯白，今個夏天值得一試。

【紫丁香色穿搭】按圖看看明星穿搭＝＝＞

「國民初戀」秀智也有紫丁香色的洋裝。（skuukzky@instagram）

紫丁香色受韓星歡迎 不挑人又顯皮膚白

紫丁香色不挑人，而且突出皮膚白皙，無論是走溫柔系的女生，還是較為型格的女生都可以駕馭，像「國民初戀」秀智，她便穿上紫丁香色的洋裝，袖身同樣有泡泡設計，是不錯的約會穿搭，「百變女王」泫雅同樣穿了紫色洋裝，配上一對灰色波鞋感覺頓時變得休閒；Rosé出席音樂展時，穿了一件平口貼身洋裝，感覺甜美性感，當發現她鞋上穿了一雙黑色馬丁鞋，感覺便型格得多。

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或是由於Max Mara在時裝騷中是「Tone-on-tone」展示太吸引，這穿搭方法也成為今季的重點；走中性型格風，還是少女、溫柔風格便看你挑選的單品，剪裁俐落會較型格時尚，相反便會溫柔一點。

「人間香奈兒」BLACKPINK成員Jennie穿紫丁香色的外套出席時裝騷。（jennierubyjane@instagram）

紫丁香色與藍色牛仔褲是絕配？

有「人間香奈兒」之稱的Jennie去年出席Chanel 2020 春夏的時裝騷時，身穿了一件紫丁香色的外套，內搭一件天空藍色吊帶蝴蝶結小背心，下身是一條闊身的洗水牛仔褲，手上拿着同樣紫色的鏈帶手袋，與外套互相呼應，紫丁香色突出Jennie的溫柔，但牛仔褲和鏈帶又有一點不羈感，而且藍色與紫色等冷色系的配搭也非常柔和；在不少紫丁香色的穿搭中，比較常見都是紫丁香色與藍色牛仔褲，如果想特別一些，可以選擇今年也非常流行的泡泡袖，能遮擋「bye-bye肉」，又不乏時尚感。

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【紫丁香色穿搭】按圖看看更多穿搭靈感＝＝＞