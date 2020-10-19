OL穿搭｜造型師推薦6大上班必備配飾　以簡單小點綴打造時尚感

在上班會議時，為什麼即使提出了多好的建議及企劃方案，還是一樣不起眼？其實可能跟你的衣著造型有關。知名時尚造型師 Veronica Li 李慧茵，今次就會推薦 6 款實用單品，讓各位在不改變原有上班服飾的同時，輕輕的為整體造型添上點綴效果，馬上變得時尚感十足，身邊的同事都不敢再將你當成「Nobody」。

1. 金屬耳骨夾

耳飾來說，相信大家第一時間都會想起耳環，但近年亦十分流行耳骨夾 ear cuffs。Veronica 認為若果上班族習慣綁起頭髮或低馬尾的話，可以利用單個或是長款的耳骨夾，完成優雅又俐落時尚的造型。

2. 垂墜款大耳環

近年流行中長髮造型，無論是自然散髮還是綁起來一樣好看，而一雙垂墜款式的大型耳環，除了展現時尚一面，也可以做到修飾臉型的作用。另外，當你在跟同事匯報的時候，耳環的小動態亦可為你吸引更多的關注，大家的注意力都會回到你身上。Veronica 建議嘗試塑膠或亞加力膠材質的耳環，較輕的重量可以減少耳朵的負擔。

3. 多層次項鍊

項練當然是很多上班族都喜愛的首飾之一，因為款式簡潔又百搭，方便配搭日常上班服造型。而 Veronica 則認為具層次感的項鍊也很適合上班族女士佩帶，而 Veronica 表示自己特別喜歡包含多個英文字母的項鍊，其他人都會因為項鍊字母的箇中意思而對你留下深刻印象，同時可以突顯獨特個性。

4. 柔和 Pastel 色系手袋

要贏得其他人的目光，不一定要搶眼首飾，Veronica 認為形造一個親切、清新的形象，一樣重要，例如拿起一個柔和溫婉的 pastel 色系手袋，在你踏入公司的一刻就已經變得矚目。薰衣草紫色、Dirty Pink、薄荷綠色的手袋充滿清新感覺，即使穿著黑色、灰色的深色調上班服，也可以配搭出清新又不失型格的造型。

如果你多數會穿暖色系如啡色、米黃色、紅色調的上班服，則可利用 pastel 黃色或粉紅色的手袋，來形造更柔婉、優雅的感覺。

5. 金屬、圖紋腰帶

擁有金屬扣及圖紋的腰帶可以減去以往皮革皮帶的單調沉悶，變成身體的點綴品，綁在外套的外面，或者綁在高腰版型的下裝，更可以達到修飾腰線身型的效果。

6. Statement Blazer

若然你不是首飾及配飾的粉絲，Veronica 則建議嘗試充滿個人特色及細節重點的 Statement Blazer。Statement Blazer 可以保持西裝外套的正式感，同時不失時尚特色，無論是特別剪裁的版型設計，還是格紋、色調上的變奏，都可以使外套變得特別，更重要的是可以增強你的氣場，讓其他同事都會集中在你身上。

About Veronica

Veronica 是一名時尚造型師及形象顧問，同時是 Veronicali.co 的創辦人，曾於加拿大及日本等地留學及定居，對美術、時裝、多媒體及平面設計很有興趣，擁有豐富的造型設計及品牌合作經驗。除了在個人網站 Veronicali.co 分享時裝、美妝、旅遊及生活的事，她亦曾為不同媒體撰寫時尚專欄。

Veronica 是一名時尚造型師及形象顧問，同時是 Veronicali.co 的創辦人（Veronicali.co）

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】