踏入「熟女」行列，不代表行頭打扮就不值一看！即使告別了少女時代，在職埸打滾了好幾年，又或已經是家庭主婦擁有幾個孩子的媽媽，並不意味著你連打扮的權利都失去！只要利用簡單的穿衣技巧，不但能修飾身體線條，還能穿出充滿魅力的簡約風格，讓大家都留意到你時尚的一面。 身材嬌小的日本女生似乎人人都諳悉「穿衣之術」，160cm以下身高的熟女該如何穿出個人風格呢？穿得休閒平價也不代表是「師奶打扮」，想要由頭到腳大改造，快來跟日本女生學習一下吧！

157cm日本熟女靠GU穿出幹練簡約風

日本女生利用平價的GU單品，輕易就搭配出不同風格的時尚造型。（rinachishima@IG）

日本女生穿衣服總有一個共性，就是以寬鬆為主！她們並不介意衣服鬆鬆垮垮，反而利用飄逸的衣服剪裁，營造出拉長身材的視覺效果，即使是身高矮過160cm以下，仍然能穿出熟齡女生的自信氣勢。

這位日本熟女rinachish雖然身高只有157cm，但單單利用平價時尚品牌GU的單品，就搭配出不同風格的造型，既有幹練俐落的簡約風，也有溫柔可人的氣質風。服裝主要以闊腿褲、長裙為主，完全不挑身材，還可以遮擋身材缺陷，無論是「返工Look」還是「出街Look」，都能輕鬆駕馭，讓人眼前一亮！

春夏GU裙裝穿搭技巧：（點閱下圖查看）

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春夏GU褲裝穿搭技巧：（點閱下圖查看）

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156cm日本少婦媽媽溫柔氣質穿搭造型

日本媽媽Yume的衣著雖然出自平價品牌GU，但是絕無半點的「師奶味」。（yume___mi@IG）

擁有兩個可愛兒子的日本家庭主婦yume___mi打扮起來可並不馬虎，雖然衣著也是簡約為主，但是絕無半點的「師奶味」。溫柔氣質風格的衣著打扮不但散發陣陣女人味，還給人一種年輕的氣息。她的衣服配色主要以白色、米色、卡其色以及黑色為主，乾淨又明亮的顔色帶來一份知性味道，給人素淨又整潔之感。身高只有156cm的她，即使穿平底鞋和寬鬆的衣物，也不會給人過分矮小又臃腫的感覺，喜歡簡約風格的熟女們不妨參考一下她的穿搭吧！

日系春夏裙裝穿搭技巧：（點閱下圖查看）

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日系春夏褲裝穿搭：（點閱下圖查看）