【復古婚紗】陳自瑤（Yoyo）早前踏入39歲，特意拍攝一輯婚照送給自己作生日禮物，並上載至Instagram。

陳自瑤（Yoyo）早前踏入39歲，特意拍攝一輯婚照送給自己作生日禮物，婚照充滿古典美。(chenchiyiu@Instagram)

【按圖看】陳自瑤4套古典婚紗造型＝＝＞

4套婚紗為以色列婚紗品牌Inbal Dror出品

陳自瑤在社交平台上載婚照的同時，分享其人生觀勉勵一眾女生「要自己的有底氣、做自己的女王」。陳自瑤發文分享此39歲生日禮物籌備已久，製作團隊更多達20人，陣容鼎盛。



陳自瑤總共換上了4套古典婚紗，均為以色列的婚紗品牌Inbal Dror的設計。品牌的婚紗多以銀色、白色系作主調，採用能夠透現肌膚的see-through薄紗，剪裁貼身且簡單，品牌擅長的魚尾婚紗從大腿部份開始延伸，更能修飾身形，價格約USD8,300（約HK$64,326）起跳。而品牌亦曾在2018年哈里王子與梅根（Meghan Markle）大婚前，為梅根呈上婚紗草圖設計，雖然沒被選中，但也大為提升其知名度。

復古婚紗熱：精緻工藝勝誇張裙擺

陳自瑤所穿的每一套婚紗皆包含透視與閃片元素綴飾，盡騷姣好身形，舉手投足中散發陣陣復古與女性優雅氣質。

近年來，不少女生都會選擇復古婚紗，摒棄傳統的「心形胸」、誇張裙擺，甚至是幾乎不吃飯也穿不下的魚尾裙擺，復古俐落修長的散裙剪裁，配上精緻工對，感覺清新脫俗。長袖、一字領露肩、高領款式，糅合閃片、刺繡與喱士元素，繫上低髮髻，打造典雅婚紗造型，無論是拍攝婚照，或走在結婚場地之中，皆充滿陣陣仙氣。

手工製定價不菲 台灣品牌成女星新寵？



不少台灣和香港女星喜愛，如林宥嘉太太丁文琪、柯佳嬿，以及王敏奕（Venus）結婚時也鍾情輕盈的復古婚紗，除了以色列品牌，台灣婚紗品牌MS IDEAS約15萬台幣（約HK$39,597）有交易，透過手工古董喱士、輕柔的烏干紗、刺繡、鑽飾、亮片等，製出細緻而具獨特性的婚紗，亦受到不少女星追捧。



一眾女星穿上台灣訂製婚紗出嫁及品牌定價＝＝＞

如Budget有限的小資女，也可考慮以下復古婚紗＝＝＞

+ 8 + 8 + 8

而洛杉磯禮服品牌Joanna August，雖然品牌的創始以及聞名之處也是專門做伴娘服，但價錢僅USD200至USD285（HK$ 1,550至HK$2,209），其設計均是走簡潔款式，同樣設有V領與掛頸剪裁等復古款式，喜歡極簡的新娘以此打造古典美，CP值相當高。

+ 3 + 3 + 3

今屆2020香港小姐競選未如過往般星光熠熠，但出席女星同樣盛裝打扮，久未在熒幕露面的岑麗香（香香）和麥明詩擔任評判之一，亦十分養眼。馬上看一眾女星於《2020香港小姐競選》造型＝＝＞（延伸閱讀）