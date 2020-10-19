【名牌手袋｜保值】CELINE主帥由Phoebe Philo換上Hedi Slimane不知不覺已經2年，袁澧林、蔡思韵、泫雅等女星最近更揹上CELINE Classic Box ，可見品牌人氣未退。CELINE更宣布請來Blackpink的Lisa成為品牌大使，立即盤點CELINE最值得入手而且保值的手袋呢？

CELINE手袋的保值潛力非常高。（missyanacherie@instagram）

根據美國《CNBC》的報道，投資公司Knight Frank Luxury Investment公布2019年的投資數據，手袋投資比起買藝術品、郵票、手錶等更保值，回報率達13%，而手錶只有1.8%，車更是負增長6.7%；因而，女生絕不能少看手袋保值的潛力；像是CELINE，雖然換了創意總監，但經典款式還是被保留，而且更推出更多尺寸，所謂「有求必有供」，Ce品牌在二手市場仍佔一席位。

CELINE保值手袋之選一：Classic Box

CELINE Classic Box是Phoebe Philo成為品牌創意總監後推出的首個袋款，四方外形，中間飾上金屬長方釦，logo暗藏在袋蓋中，簡約設計，意外地被Hedi Slimane留下來，他更在去年秋冬為Classic Box加入新尺寸「Teen」，介乎「Medium」與「Small」之間，尺寸被形容是最適合亞洲女生身形的手袋。

按圖看看女星們的CELINE Classic Box==>

雖然Hedi Slimane推出了相似款式的「Triomphe」，也敵不過Classic Box的地位，每年也調高價格；在巴黎著名二手網Vestiaire Collective中，Classic Box也是最多買賣的手袋款之一，有價有市。

【CELINE保值手袋】Classc box在二手市場有價有市，點圖即看二手價格＝＝＞

Celine 為經典手袋系列「Belt Bag」添加全新尺寸「Pico」。（包先生微博）

CELINE保值手袋之選二：Belt Bag

CELINE Belt Bag同樣在2020早秋推出了全新尺寸「Pico」，共5色，荔枝粉色、淺灰色、灰色、亞馬遜綠色和黑色，具活力和新鮮感，而且定價再比「Nano」便宜，瞬間成為熱話。

Belt Bag在2014年誕生，而以梯形作手袋主體，翻蓋上更飾有紐結皮帶細節設計，像鯰魚的鬚，因而在坊間有「鯰魚袋」，加上定價是CELINE手袋中最親民又實用，深受一班OL喜愛，用作為返工袋；手袋款式長青，而且每年也漲價，可謂早買早享受。

【CELINE保值手袋】Belt Bag二手價相當吸引，點圖即看＝＝＞

Celine Luggage曾入選年度「最值得投資手袋」的第4名。（erimika_eri@instagram）

CELINE保值手袋之選三：Luggage

今年，Vestiaire Collective 在75,000單手袋交易中發現，CELINE Luggage是第4名最多人搜索並認定為「最值得投資手袋」之一。

CELINE Luggage同樣是Phoebe Philo年代的產物，袋身有着極具特色的對稱線條，有點像「笑臉」又或「冏」，但不失時尚，是比經典Classic Box還經典。雖然Hedi Slimane沒有為它設計出新尺寸，但每季仍會加入不同的材質、皮革，更突出手袋的拼接特色。

【CELINE保值手袋】Luggage二手價不到萬元可入手？點圖即看＝＝＞

CELINE TRIOMPHE CANVAS 系列。（一物／黃寶瑩）

「CELINE潛力股」Triomphe Canvas $9XXX可入手？

眼見CELINE保值手袋都是Phoebe Philo的設計，其實Hedi Slimane去年推出老花（Monogram）「Triomphe Canvas」設計也意外獲得市場的認同。

「Triomphe Canvas」系列充滿復古感，以當年Celine Vipiana設計的「孖C」金屬鋼釦（稱Blazon Chaine）為靈感，回看Vintage Celine也可以看到相似的印花，近年更開始流出二手市場，雖然Vintage Celine不比Vintage Chanel來得值錢，但也可印證老花是雋永、有市場的代表；加上Triomphe Canvas系列售價比以上的經典款價錢較易入手，當中有單肩手袋（腋下袋）、馬鞍袋、Tote Bag等，均是永恆又百搭的設計，吸引不少時尚達人入手。

「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏＝＝＞