斷捨離︱教你4招整理手袋內空間　即看Pinkoi收納好物關鍵字

有沒有發現無論手袋有多大，都總會被你填滿？每次打開時總會看到東西散落四處，要把所有東西拿出來才找到想要的鑰匙？假如你有這些煩惱，便代表是時候來一次斷捨離，學習包包收納術！ 今次介紹4招整理袋內空間的小方法，配合Pinkoi收納好物，幫你的包包大翻新！

學懂包內斷捨離，不只令自己心情變好，也減去膊頭壓力呢！（kasin_1994@IG）

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1. 將所有東西「變小」

斷捨離第一步：將所有東西翻出來，扔去不必要的雜物！

最容易扔棄的必定是厚厚的收據和零錢，少了它們，你的銀包自然「清減」不少；及後就要拿走最近五次外出都沒有用過的東西，例如急救包和針線包、太陽眼鏡、餐具、雨具等，養成定期清理包包的習慣，並按著當天活動需要和天氣才加減包內物品，有效減輕重量。

先把袋內東西都拿出來，逐一問自己，你是否真的需要它？（emi_minimalism@IG）

接著就要拿走多餘的化妝品——唇膏只需帶一支即可，少化眼妝的話不需要帶眼影睫毛液，保濕噴霧和潤手霜也不必帶太大支，最好選用一物多用的化妝品等。

最後就是將所有東西都縮小！先準備分裝瓶，將大容量的化妝品和護膚品分好，換上迷你裝消毒搓手液和濕紙巾，可摺疊水瓶和餐盒餐具，都可為包包省下不少空間。

瓶瓶罐罐最佔空間，捨掉多餘的化妝品，再盡量把留下的分裝吧。（maruta.alfacinha@IG）

當包內物品變小後，你就可考慮換個更小的銀包、更小的化裝袋，和一個更小的包包！換小袋是個很有效的斷捨離方法，它能夠改變你的心態，當你隨行包包愈小，你就愈精簡行裝，不會放多餘的東西進去——擔心購物時沒有地方放戰利品？放一個摺疊環保袋到你的小包包裡吧！

2. 豎立排列包內物件

還記得收納女王近藤麻理惠整理衣櫃的方法嗎？她把衣服都捲起來垂直擺放，一拉開櫃子並可看到衣服花色，一目了然。

這個方法對淺口小袋尤其有用，執拾包包時理應將最大件和最不常用的東西放底，然後小物豎立排列，便可盡用所有空間，找東西時也更得心應手。

將東西豎立擺放較節省空間，找東西時也更方便。（miss.coffe_@IG）

3. 善用收納好物

女孩子出門總有各樣小物，用收納包把它們分門別類便最好不過。

文青最愛的Pinkoi有大大小小的收納包選擇，全部都實用又有質感，只要輸入以下關鍵詞便會找到適合你的收納好物。

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BAGGU旅行收納包三個一組- 春季花朵 $343（Pinkoi）

關鍵字1：包內收納袋

假如你想為小單肩包和相機包分隔出內袋，輸入「包內收納袋」就對了，它是一個附有很多內袋和隔層的袋中袋，只要原個放入你的包包，馬上變得間隔實用又整齊。

關鍵字2：收納包／小物包／化妝包

塑膠透明的收納袋可防水和令分類更清晰；棉麻和聚酯纖維色彩繽紛，亦較輕較薄；皮革類有質感，卻也較重和厚身，大家應先考慮自己的物品和需要，才選擇買哪些材質和大小啊。

4. 選用多間隔包

假如你天天換不同的袋款，準備各種收納包或是好選擇，因為你只需將所有收納包扔到另一個袋便可出門，但如果你跟筆者一樣「一袋走天涯」，不妨入手容量大又間隔實用的RADIANT R1神速隨身單肩包！

實用之選：RADIANT R1 神速隨身單肩包

這款單肩包時尚低調，非常易襯，最重要的是它採用絕妙設計，包括多個內外袋和夾層設計，輕鬆將小物分門別類，從主收納袋和側面拿取亦很方便，專利翻轉式磁吸開口「一啪即合」不易跌落，省去拉拉鏈的時間，而且別看它外型輕巧，展開後連相機腳架、12.9吋iPAD Pro都難不到它，適合外出工作和旅行。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/02）

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