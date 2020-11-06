韓國人氣購物網站Gmarket近日推出限時優惠，各式各樣的商品包括化妝品、時尚服飾、食品及日用品等，即使疫情下無法飛到韓國，足不出戶就能輕鬆買到韓國好物。以下介紹的3大人氣韓國時裝品牌，都推出震撼折扣價，絕對不容錯過！

韓國最大購物網站Gmarket貨品可以運送至全世界！（cherrykoko）

沒有Gmarket網購經驗的女生也不用擔心操作問題，因為網站除了韓文以外，更有英文及中文選擇，圖文並茂，絕對不會「言語不通」。值得一提的是，Gmarket在11月1日至11月12日期間，推出限定優惠期，除了貨品有折扣優惠之外，運費亦低至0.6折，把你所選購的心頭好，由韓國直接空運到香港送至家中，十分方便又抵買！

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韓國網購Gmarket人氣女裝品牌減價優惠

【Day Muse】：日常休閒風服裝 衛衣低至HK$90！

Day Muse以日常休閒風格為主，輕鬆穿出韓妹味道。（daymuse_official）

韓國時裝一向大受香港女生喜愛！Gmarket上一大人氣女裝店「Day Muse」，所售賣的服飾以休閒日常風為主，雖然款式簡單但是十分百搭，大衣、衛衣、連身裙、休閒長褲等各種經典服飾都有售，輕鬆穿出簡約時尚氣質，舒服又自在。更重要的是Day Muse的服裝價格十分親民，一件衛衣竟然低至港幣90元，設計有韓牌質素保質，值得入手！

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【CHERRYKOKO】：溫柔約會穿搭 低至3.6折！

CHERRYKOKO主打的溫柔氣質碎花長裙設計，在近年十分流行。（cherrykoko_korea）

踏入秋冬季節，想要捉住男友的視線？不妨逛逛「CHERRYKOKO」挑選一件精緻又氣質的衣服吧！低調的剪裁配上溫柔的色調，CHERRYKOKO的衣服總能讓人增添幾分優雅和女人味，穿著去約會再適合不過了！

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【ANDAR】：韓國女星都愛的瑜伽服飾品牌

不少韓國明星包括申世景、ITZY、Mamamoo等都是「ANDAR」的粉絲。（andar_kr@IG）

於2015年創立的瑜伽服品牌「ANDAR」短短幾年在韓國發展迅速，更邀請多位韓國藝人、女團作代言人，包括申世景、ITZY、Mamamoo等，在韓國話題度極高！其親膚且具有高延展度的面料廣受好評，風格及顔色走簡約路線，不挑膚色又具時尚感，而且價格十分親民，十分值得入手！

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