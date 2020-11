CELINE半價必搶LISA同款 CHLOE低至4折 15款名牌手袋限定減價優惠

TWIST即將推出2020年秋冬名牌手袋減價大優惠,CELINE、CHLOE、PRADA等多款名牌手袋最低3折即可入手,更有女星Lisa、允兒、昆凌、何超蓮等同款手袋,以平一大截的減價價錢,即可買到明星同款名牌手袋!

允兒身上的Chloé Mini C Bag也是減價款之一,值得入手!(yoona__lim@IG)

CELINE C Bag

説起CELINE,很多人都會想到經典的Box Bag、Luggage Bag和人氣王Belt Bag,不過這次推介的C Bag是由Hedi Slimane掌舵之後推出的新款,靈感來自1970到80年代CELINE手袋的原型設計,保留了一如既往簡約大方的方包設計,並在金屬方扣的位置加入了顯眼的C字浮雕標誌,這個設計也源自於CELINE在1970年的包款開關細節,另外還把皮肩帶換成了粗金鏈,整體變得更加高級,充滿復古風味。

「人間芭比」 Lisa身為CELINE的全球品牌形象代言人,當然是CELINE的忠實粉絲。(lalalalisa_m@Instagram)

CELINE C Bag首推出便受到各界追捧,旋即在時尚圈引起一陣熱潮,就連時尚界寵兒Lisa、歐陽娜娜、舒淇等女星都是CELINE C Bag的愛好者之一。這次TWIST的減價優惠更是驚人,只要半價就可以把CELINE C Bag帶回家,從原價HK$20,450減至HK$10,225,真的是「手快有,手慢無」了!

▼▼▼【Lisa、舒淇及歐陽娜娜同款的CELINE C Bag,有何吸引之處?】▼▼▼

Chloé Mini C Bag

Chloé 有「IT BAG製造機」的稱號,每次出新手袋都大受歡迎,在時裝界引起熱潮。自從Chloé 推出了C Bag系列,迷你的方形包小巧又精緻,加上色彩選擇眾多,瞬間受到各大女星和潮流達人的青睞,在社交平台的曝光率極高,就連「最美千金」何超蓮都擁有一個迷你的Chloé C Bag!

何超蓮以迷你的Chloé C Bag配搭簡單的牛仔外套和百褶裙,散發甜美氣息。(laurinda_ho@IG)

Chloé C 系列手袋設有標誌性的C字金屬配件,並鑲嵌於手袋的正中央,十分吸睛,而這個C Bag更有大小兩個袋型。這次TWIST減價手袋的Chloé C Bag屬於迷你款式,即使是嬌小女生都可以輕鬆駕馭得到。另外Chloé C Bag的袋型結構硬挺,還有多個不同的揹法,包括手提、斜背、單肩揹或當腋下包都可以,根據不同的穿搭風格變換配襯。如此百搭易襯,難怪一推出即成為一眾女星的手袋寵兒。除了何超蓮外,忠實粉絲包括有允兒、何超蓮及昆凌等,深受女星力捧。這次減價優惠更低至4折,由原價HK$12,000減到HK$4,800,又怎可以忍得了手呢?

▼▼▼【即看允兒、昆凌及孫芸芸示範Chloé C Bag最美揹法】▼▼▼

這次Final Sale優惠最低只要HK$897就可以入手名牌手袋,每個特價手袋的數量有限,先到先得。以下立即為大家介紹更多值得搶購的精選名牌手袋!

▼▼▼【更多「TWIST 2020秋冬Final Sale」必搶款式!(減價由11月30日開始)】▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼【同場加映:HKTVmall黑色星期五|Lancôme4折Bioderma22折 20件抵買美妝==> HKTVmall「黑色星期五購物節」(Black Friday)抵買護膚產品清單與套裝介紹:即看折扣及折實價錢】▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼【同場加映:文詠珊(Janice Man)名牌手袋數量驚人?劉嘉玲天價花瓶插花被批 文詠珊何艷娟愛曬名牌 炫富心態不單純?==>Janice Man IG展示的各大名牌手袋▼▼▼】