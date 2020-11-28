CELINE半價必搶LISA同款 CHLOE低至4折 15款名牌手袋限定減價優惠

TWIST即將推出2020年秋冬名牌手袋減價大優惠，CELINE、CHLOE、PRADA等多款名牌手袋最低3折即可入手，更有女星Lisa、允兒、昆凌、何超蓮等同款手袋，以平一大截的減價價錢，即可買到明星同款名牌手袋！

允兒身上的Chloé Mini C Bag也是減價款之一，值得入手！（yoona__lim@IG）

CELINE C Bag

説起CELINE，很多人都會想到經典的Box Bag、Luggage Bag和人氣王Belt Bag，不過這次推介的C Bag是由Hedi Slimane掌舵之後推出的新款，靈感來自1970到80年代CELINE手袋的原型設計，保留了一如既往簡約大方的方包設計，並在金屬方扣的位置加入了顯眼的C字浮雕標誌，這個設計也源自於CELINE在1970年的包款開關細節，另外還把皮肩帶換成了粗金鏈，整體變得更加高級，充滿復古風味。

「人間芭比」 Lisa身為CELINE的全球品牌形象代言人，當然是CELINE的忠實粉絲。(lalalalisa_m@Instagram)

CELINE C Bag首推出便受到各界追捧，旋即在時尚圈引起一陣熱潮，就連時尚界寵兒Lisa、歐陽娜娜、舒淇等女星都是CELINE C Bag的愛好者之一。這次TWIST的減價優惠更是驚人，只要半價就可以把CELINE C Bag帶回家，從原價HK$20,450減至HK$10,225，真的是「手快有，手慢無」了！

▼▼▼【Lisa、舒淇及歐陽娜娜同款的CELINE C Bag，有何吸引之處?】▼▼▼

Chloé Mini C Bag

Chloé 有「IT BAG製造機」的稱號，每次出新手袋都大受歡迎，在時裝界引起熱潮。自從Chloé 推出了C Bag系列，迷你的方形包小巧又精緻，加上色彩選擇眾多，瞬間受到各大女星和潮流達人的青睞，在社交平台的曝光率極高，就連「最美千金」何超蓮都擁有一個迷你的Chloé C Bag！

何超蓮以迷你的Chloé C Bag配搭簡單的牛仔外套和百褶裙，散發甜美氣息。（laurinda_ho@IG）

Chloé C 系列手袋設有標誌性的C字金屬配件，並鑲嵌於手袋的正中央，十分吸睛，而這個C Bag更有大小兩個袋型。這次TWIST減價手袋的Chloé C Bag屬於迷你款式，即使是嬌小女生都可以輕鬆駕馭得到。另外Chloé C Bag的袋型結構硬挺，還有多個不同的揹法，包括手提、斜背、單肩揹或當腋下包都可以，根據不同的穿搭風格變換配襯。如此百搭易襯，難怪一推出即成為一眾女星的手袋寵兒。除了何超蓮外，忠實粉絲包括有允兒、何超蓮及昆凌等，深受女星力捧。這次減價優惠更低至4折，由原價HK$12,000減到HK$4,800，又怎可以忍得了手呢？

▼▼▼【即看允兒、昆凌及孫芸芸示範Chloé C Bag最美揹法】▼▼▼

這次Final Sale優惠最低只要HK$897就可以入手名牌手袋，每個特價手袋的數量有限，先到先得。以下立即為大家介紹更多值得搶購的精選名牌手袋！

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