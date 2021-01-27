撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-27 13:00

深受小資女喜愛的平民品牌Uniqlo已急不及待推出了春季新品！除了有全新的聯乘系列之外，Uniqlo還推出了一款曾經風靡日本，一推出立即引起搶購潮的Oversize短版外套。雖然冬天還未過去，不過在氣溫忽冷忽熱的香港，也是早買早享受啊！

香港Uniqlo在今年的春夏季推出了一款曾經風靡日本的Oversize短版外套，再次引起追捧。（kko_t@IG）

Uniqlo店鋪遍及世界各地，每個地區店鋪都會有專屬自己的限定款式，而日本Uniqlo當然也是最快最新，而且款式也最多之地，令不少女生到日本旅遊時，都一定會把Uniqlo安排在行程裏面。疫情之下大家雖然不能「番鄉下」，但幸好在日本熱賣的好貨這次來到香港了！

這要介紹的就是日本Uniqlo在2020年春夏季推出的「寬鬆短外套」人氣商品，當時一推出瞬即受到日本女生的熱烈追捧，幾乎人手一件！全因這件外套的搭配率十分高，一共有牛油果色、米白色、霧藍色、棕色和黑色5個顔色，而最受歡迎的就是米白色和霧藍色，少女得來又不失溫柔，很可惜今年已經不再推出霧藍色，由近年十分流行的牛油果色取替，不過牛油果色顯白又充滿清新活力，又有減齡的效果，時尚百搭度不輸蝕！

Uniqlo寬鬆短外套在日本首次推出時大受歡迎，以米白色和霧藍色最具人氣，不但百搭而且很顯白。（chunhyang@IG）

▼▼▼Uniqlo寬鬆短外套一共有4種顏色，令人有選擇困難症啊！▼▼▼

Uniqlo寬鬆短外套 最強增高顯瘦示範

這件Uniqlo簡約的短版外套之所以這麼受歡迎，除了顔色吸引之外，它的剪裁版型也深受日本嬌小女子的青睞。首先外套短版及腰的設計，很適合身形較矮小的女生，從視覺上拉長了下半身的長度；另外外套的剪裁屬於寬鬆的Oversize，還採用了落肩的設計，手袖的位置也較為寬鬆，微胖的女生穿上就可以完美地掩蓋肉肉的身形，既能顯高又顯瘦，配搭起來時尚又有造型感。

有日本女生就示範出百變的Uniqlo寬鬆短外套穿搭風格。（maiko_wear@IG）

Uniqlo寬鬆短外套質地輕薄又透氣，而且觸感柔軟富彈性，穿上身很舒適，即使是穿上保暖的針織在裡面也沒有壓迫感，舒適百搭的程度，真的舒服百搭得令人有種想天天都穿出去的感覺。有日本女生就利用這件Uniqlo寬鬆短外套配搭出多種，即使重複穿也不會感到沉悶，絕對是必要入手的一款！

▼▼▼【嬌小女生必買！Uniqlo爆紅寬鬆短外套最強顯瘦示範】▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

另外Uniqlo這次春夏季也推出了不少聯乘新品，明亮又清新的顔色十分療癒身心，除了大熱的Uniqlo U系列外，還有曾經和Uniqlo多次聯乘合作的UNIQLO Ines de la Fressange系列亦深受一眾U記忠粉喜愛，特別是喜歡復古法式風情的女生，當中有不少單品都藏著很多復古的設計，例如Polo領、西裝外套等等，千萬不能錯過！

▼▼▼【Uniqlo春夏季人氣新品推薦】▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

▼▼▼【同場加映：MUJI無印良品隱藏熱賣針織衫 日本掀男裝女穿熱潮 上身效果驚喜？==>MUJI無印良品12款熱賣人氣針織單品推介！】▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼【同場加映：ZARA冬季外套大減價$199入手 糖果色針織掀熱潮 20款新品率先出爐==>ZARA新季超美針織系列 ，20款新品率先看！】▼▼▼