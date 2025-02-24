4大時裝周｜2025秋冬時裝秀時間/重點！紐約、巴黎曾起「競爭」？

4大時裝周｜每逢時裝周都引起不少話題，各大品牌的2025秋冬系列，將由2月6日至3月11日舉行。《01女生》為大家整理及緊貼4大時裝周的詳盡資訊，精彩焦點不容錯過。



時裝周由來

時裝周的起源已有悠久歷史，在維多利亞世紀建起雛形。1850年代，「高級訂製服之父」Charles Frederick Worth將展示服飾的假人，轉換成真人模特兒，並透過姿體動態締造活力氛圍。但在第二次世界大戰期間，由於巴黎與美國無法來往，因此美國傳奇公關Eleanor Lambert在1943年，萌生「媒體周」（Press Week）的念頭，邀請記者出席時裝秀，其後更演變成「時裝周」（Fashion Week）。

時隔30年後，為籌募6,000萬美元修繕法國凡爾賽宮，巴黎及紐約共同在凡爾賽宮舉辦時裝秀，同時巴黎服裝公會亦制定了規則，並統一所有時裝秀安排。那次的時裝周令人震撼，兩地各派出5位設計師參與，巴黎邀請Hubert de Givenchy、Yves Saint Laurent及Marc Bohan（代表Dior）等；紐約則是新人設計師Oscar de la Renta、Anne Klein和Bill Blass等，吸引多名時尚愛好者參與和觀賞。

Micahel Kors 2025秋冬系列 (Michael Kors提供)

在紐約「媒體周」得到廣泛關注後，義大利企業家Giovanna Battista Giorgini亦創辨當地的時裝周，讓更多人認識義大利與巴黎時裝的分別。最初時裝周的地點定於佛羅倫斯，後來因場地太小，於是在1975遷往米蘭舉行，變成現在的米蘭時裝周。

至於倫敦時裝周，則是最遲開始的，由時尚公關Tony Porter透過英國的服裝出口協會，募捐到1,000英鎊資助，並用來印刷傳單和相關資料。雖然剛開始只得5位設計師參與，但隨著知名度和影響力增長，後來越多品牌加入行列。

4大時裝周是指紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周和巴黎時裝周。(Hermès提供)

時裝周最主要有哪些地方？

4大時裝周是指紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周和巴黎時裝周。此外，不同國家也會定時舉辦時裝秀，當中亞洲較知名的有首爾時裝周和東京時裝周。

4大時裝周時間表

一般以紐約、倫敦、米蘭和巴黎順序舉行。由於需提早向賣家展示新系列，以做籌備功夫，因此都會早一季舉辦，如每年2月便會發布該年的秋冬系列，9月則會發布翌年的春夏系列。

紐約時裝周：2025年2月6日至2025年2月11日

倫敦時裝周：2025年2月20日至2025年2月23日

米蘭時裝周：2025年2月25日至2025年3月3日

巴黎時裝周：2025年3月3日至2025年3月11日



2025秋冬紐約時裝周設計師品牌

不少知名紐約品牌都有參與，如Theory、Coach、Tory Burch、Calvin Klein、Michael Kors、Thom Browne、Alice + Olivia和Khaite等。

2025秋冬紐約時裝周焦點

這次焦點落在Calvin Klein Collection的秋冬系列，由Veronica Leoni首次展示新作品。Veronica在去年5月擔任創意總監，是位意大利設計師，曾在Jil Sander、Phoebe Philo掌舵的Celine、Moncler及The Row底下工作，因此風格帶有極簡主義，令人期待她於Calvin Klein的作品。

最新Calvin Klein Collection的水樽成為全場焦點。(IG@calvinklein)

Michael Kors亦以隨心優雅（Dégagé Chic）為題，假紐約切爾西 Terminal Warehouse舉行時裝秀。這個地方為九十年代的紐約地標，讓人重拾經典和永恆的感覺美式生活態度。此外，Coach亦追求獨立和復古風格，並邀請本地女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）出席觀賞，以甜美性感的粉紅亮面連身裙，展現年輕活力。

本地女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）出席觀賞Michael Kors時裝秀。(Michael Kors提供)

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2025秋冬倫敦時裝周設計師品牌

由於時間不長，今次參與的品牌不算多，連JW Anderson也缺席。不過，一些小眾品牌Bora Aksu、Simone Rocha和Richard Quinn等，依然會在倫敦時裝周出現，而以極重英倫風格的格紋圖案知名的Burberry，亦會則壓軸展示最新系列。

2025秋冬倫敦時裝周焦點

重視環境保育的倫敦時裝周，在選用物料上引起焦點。早於去年11月，英國時裝協會宣布禁止在系列中使用鱷魚皮和蛇皮等珍稀皮革，以及延長2023年實施的皮草使用禁令。此外，Burberry在預告中加入十字繡的動畫影片，看來充滿品牌經典的優雅風格，同時展現出創意的一面。

Burberry壓軸展示最新2025秋冬系列。(IG@burberry)

2025秋冬米蘭時裝周設計師品牌

今次的米蘭時裝周將由Gucci打頭陣，而Giorgio Armani則在最後一天登場。Jil Sander、Diesel、Marni、Onitsuka Tiger、Fendi、Prada、Maison Magiela、Tod’s、VERSACE、FERRAGAMO及D&G等，都會相繼展示最新系列，不過Bottega Veneta則因創意總監Matthieu Blazy離任、Louise Trotter剛接任的關係，暫時未有公告時裝秀消息（但會舉辦藝術饗宴）。

2025秋冬米蘭時裝周焦點

在米蘭時裝周的首日，相信會引起不少話題。Gucci因創意總監Sabato de Sarno的離任，轉由內部設計團隊接手，雖然不知設計會否走穩札的路線，不過各地品牌大使及好友，包括容祖兒、防彈少年團（BTS）成員JIN、李政宰及林柏宏等，早前抵達米蘭準備，場面定會星光燿燿。

今年Fendi將迎接一百周年，隨著Kim Jones的卸任，這個值得紀念的新系列，將由家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi主導，並向Fendi這傳奇品牌致敬，是時裝周的焦點之一。此外，今年亦是Giorgio Armani的第50周年，雖然沒安排紀念活動，但年逾90歲的Armani先生仍會繼續現身謝幕。

今年Fendi將迎接一百周年，宋慧喬去年也有出席2025春夏時裝秀。(IG@fendi)

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2025秋冬巴黎時裝周設計師品牌

每次的巴黎時裝周，也可以說是BLACKPINK相聚一的刻，皆因她們各自擔任品牌大使的品牌Dior、Louis Vuitton、CHANEL及Saint Laurent，過去都會舉辦時裝秀。此外，Hermès、Valentino、Issey Miyake、Christian Louboutin及Miu Miu等，相信都將會參與。

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