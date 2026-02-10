4大時裝周｜2026秋冬時裝秀時間/重點！紐約、巴黎曾起「競爭」？

4大時裝周｜每逢時裝周都引起不少話題，各大品牌的2026秋冬時裝周，將由2月11日至3月10日舉行。「01女生」為大家整理及緊貼4大時裝周的詳盡資訊，精彩焦點不容錯過。



時裝周由來

時裝周的起源已有悠久歷史，在維多利亞世紀建起雛形。1850年代，「高級訂製服之父」Charles Frederick Worth將展示服飾的假人，轉換成真人模特兒，並透過姿體動態締造活力氛圍。但在第二次世界大戰期間，由於巴黎與美國無法來往，因此美國傳奇公關Eleanor Lambert在1943年，萌生「媒體周」（Press Week）的念頭，邀請記者出席時裝秀，其後更演變成「時裝周」（Fashion Week）。

時隔30年後，為籌募6,000萬美元修繕法國凡爾賽宮，巴黎及紐約共同在凡爾賽宮舉辦時裝秀，同時巴黎服裝公會亦制定了規則，並統一所有時裝秀安排。那次的時裝周令人震撼，兩地各派出5位設計師參與，巴黎邀請Hubert de Givenchy、Yves Saint Laurent及Marc Bohan（代表Dior）等；紐約則是新人設計師Oscar de la Renta、Anne Klein和Bill Blass等，吸引多名時尚愛好者參與和觀賞。

在紐約「媒體周」得到廣泛關注後，義大利企業家Giovanna Battista Giorgini亦創辨當地的時裝周，讓更多人認識義大利與巴黎時裝的分別。最初時裝周的地點定於佛羅倫斯，後來因場地太小，於是在1975遷往米蘭舉行，變成現在的米蘭時裝周。

至於倫敦時裝周，則是最遲開始的，由時尚公關Tony Porter透過英國的服裝出口協會，募捐到1,000英鎊資助，並用來印刷傳單和相關資料。雖然剛開始只得5位設計師參與，但隨著知名度和影響力增長，後來越多品牌加入行列。

4大時裝周是指紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周和巴黎時裝周。(Getty Images)

時裝周最主要有哪些地方？

4大時裝周是指紐約時裝周、倫敦時裝周、米蘭時裝周和巴黎時裝周。此外，不同國家也會定時舉辦時裝秀，當中亞洲較知名的有首爾時裝周和東京時裝周。

4大時裝周時間表

一般以紐約、倫敦、米蘭和巴黎順序舉行。由於需提早向賣家展示新系列，以做籌備功夫，因此都會早一季舉辦，如每年2月便會發布該年的秋冬系列，9月則會發布翌年的春夏系列。

紐約時裝周：2026年2月11日至2026年2月16日

倫敦時裝周：2026年2月19日至2026年9月23日

米蘭時裝周：2026年9月24日至2026年3月2日

巴黎時裝周：2026年3月2日至2026年3月10日



2026秋冬紐約時裝周設計師品牌

日期：2026年2月11日至2026年2月16日

不少知名紐約品牌都有參與，如Theory、Ralph Lauren、Coach、Tory Burch、Calvin Klein Collection、Michael Kors、Alice + Olivia和Anna Sui等。

2026秋冬紐約時裝周焦點

近年愈多女生追捧中價位品牌，不太追求高奢物質，並祟尚時尚簡約美。因此，不少美國品牌都受到關注，當中Coach更得到前任LOEWE藝術總監的Stuart Vevers加持，憑簡約和展現個性的設計，深受年輕一族歡迎。而主打知性學院風的Ralph Lauren，早前亦邀請韓星Krystal和金度妍，飛往當地觀賞時裝秀。

2026秋冬倫敦時裝周設計師品牌

日期：2026年2月19日至2026年9月23日

由於時間不長，今次參與的品牌不算多，一些小眾品牌如Simone Rocha、Yuhan Wang及Bora Aksu等，將會在倫敦時裝周出現，而以極重英倫風格的格紋圖案知名的Burberry，亦會展示最新系列。不過，Vivienne Westwood今次將參與巴黎時裝周。

2026秋冬倫敦時裝周焦點

今個時裝周，Burberry將會舉辦閉幕時裝秀，期間亦有多個小眾品牌參與，發揮新穎創意。Chet Lo、John Richmond和Masha Popova等，將會回歸時裝周，同時注入Agro Studio、Clara Chu和Ewenki等新晉品牌，為整個時裝周更添氣氛。

Burberry將會是2026秋冬時裝周的最後一場時裝秀。(IG@burberry)

2026秋冬米蘭時裝周設計師品牌

日期：2026年9月24日至2026年3月2日

今次的米蘭時裝周繼續精彩。Jil Sander、Diesel、Marni、Onitsuka Tiger、Prada、Fendi、GUCCI、Maison Magiela、Tod’s、VERSACE、FERRAGAMO、Bottega Veneta及D&G等，都會相繼展示最新系列。

2026秋冬米蘭時裝周焦點

隨著創意總監的輪換，從Balenciaga轉往Gucci發展的Demna，早前提早在春夏時裝秀中，以微電影新概念。今次他將發布首個品牌的時裝秀，不知街頭創意滿分的他，將會為高級品牌帶來怎樣耳目一新的變化？

2026秋冬米蘭時裝周｜Demna將發布首個GUCCI的時裝秀。(Getty Images)

同時，在100周年慶典過後，剛擔任Fendi創意總監的Maria Grazia Chiuri，將帶來首個品牌時裝秀。而Marni新任創意總監Meryll Rogge如是。

2026秋冬米蘭時裝周｜Fendi創意總監Maria Grazia Chiuri將帶來首個品牌時裝秀。(Getty Images)

此外，Emporio Armani或會向Armani先生致上敬意，將由Armani先生的姪女Silvana Armani，以及男裝系列負責人Leo Dell'Orco，共同設計並展示最新男裝和女裝系列。

2026秋冬米蘭時裝周｜Silvana Armani及Leo Dell'Orco將共同展示Emporio Armani最新系列。(Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周設計師品牌

日期：2026年3月2日至2026年3月10日

每次的巴黎時裝周，也可以說是BLACKPINK相聚一的刻，皆因她們各自擔任品牌大使的品牌Dior、Louis Vuitton、CHANEL及Saint Laurent，都會在這段時間舉辦時裝秀。此外，Hermès、Valentino、Issey Miyake、Coperni及Miu Miu等，都將會參與。

2026秋冬巴黎時裝周焦點

今季Off-White將回歸巴黎時裝周，而EENK則首次參與展示會。除了多位品牌大使及巨星登場，Balmain新任創意總監Antonin Tron亦交出首張成績表，稍早前Alaïa則宣布，創意總監Pieter Mulier將發表其告別作，往後續由品牌工作室團隊負責過度期。

