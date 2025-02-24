凱特王妃也愛戴的小眾珠寶品牌！5品牌推薦：Mejuri、Ania Haie

輕奢珠寶首飾品牌｜珠寶首飾的搭配可說是為整體穿搭錦上添花，使造型更加的完整。除了讓女生們趨之若鶩的高級珠寶品牌外，其實還有很多高品質、設計獨眾且價格親民的輕奢珠寶品牌，很適合用日常造型當中。這次《01女生》為大家精選了幾個不同風格的輕奢珠寶品牌，當中更有是凱特王妃都愛用的，在下次想獎勵自己時可以參考一下。



輕奢珠寶品牌推薦1. Monica Vinader

Monica Vinader是來自英國的輕奢珠寶品牌，品牌堅持採用符合永續發展的環保材料，設計靈感亦是來大自然且精緻，深受眾英國女生喜愛，凱特王妃亦是其中一位。凱特王妃曾在多個公開場合配戴該品牌的兩款輕珠寶﹐分別是綠瑪瑙耳環Siren Wire Earrings（Green Onyx），以及巴洛克珍珠項鍊Nura Baroque Pearl Pendant Charm，使得品牌走全球女士眼前。此舉也是眾人看到品牌珠寶的可塑性，不論是正裝還是日常休閑服裝都能搭配。

輕奢珠寶品牌推薦1. Monica Vinader。凱特王妃曾於公開場合配戴該品牌的巴洛克珍珠項鍊Nura Baroque Pearl Pendant Charm（FREEPIK）

輕奢珠寶品牌推薦1. Monica Vinader

輕奢珠寶品牌推薦2. LACE by Jenny Wu

LACE by Jenny Wu是由建築師Jenny Wu（吳嘉華）創立的前衛珠寶品牌，利用精緻的數碼工藝、結合3D列印技術與工匠手工精製加工，創造出獨一無二的作品。其中的Nova耳環是以簡約的曲線設計呈現獨特的美感，日常穿搭中也能輕鬆展現個人風格，銀色垂墜式耳環輕巧有質感，將優雅與現代感完美結合。

輕奢珠寶品牌推薦2. LACE by Jenny Wu（圖片來源：LACE by Jenny Wu官網）

輕奢珠寶品牌推薦3. Mejuri

Mejuri是由Noura Sakkijha和Maj Masad二人，於加拿大多倫多成立的品牌，以每位女生都適合日常配戴為方向。她們認為珠寶應該是生活的一部分，不用等待特殊時刻才購買或配戴，品牌風格充滿愜意、精緻和優雅。不少知名藝人、時尚達人和KOL都愛用Mejuri的珠寶，像是Selena Gomez、Kate Hudsonz、Cara Delevingne等﹐都無法抗拒Mejuri珠寶的魅力。

輕奢珠寶品牌推薦3. Mejuri（IG@mejuri）

輕奢珠寶品牌推薦4. Edge of Ember

Edge of Ember是來自英國的珠寶品牌，堅持所有製作過程中無童工、公平交易、永續原料為基礎，打造出一件件充滿個人風格的產品。品牌的珠寶首飾設計簡約且充滿小細節，但又有些款式是充滿玩味，所以很適合進行疊戴，女生們可根據自己的穿搭風格，為自己搭配出展現個人魅力的首飾。

輕奢珠寶品牌推薦4. Edge of Ember（IG@edgeofember）

輕奢珠寶品牌推薦5. Ania Haie

Ania Haie是來自英國倫敦的珠寶品牌，深明時尚女性不願在品質上妥協，以及對於時尚珠寶的熱愛，所有珠寶均採用925純銀設計，並鍍白金或14克黃金，同時保持合理的價錢，使珠寶成為每位女生都能負擔。品牌的每個系列都彰顯了當下的時尚潮流，而且都考慮到了單獨、疊戴和分層配戴，讓大家不論是在辦公室還是參與酒會都能輕鬆轉換風格。