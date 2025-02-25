G-Dragon活動戴逾$420萬珠寶！獲贈聯乘腕錶、雛菊胸針證品牌寵兒

韓國男子天團BIG BANG成員權志龍（G-Dragon）今日（25日）發布新專輯《Übermensch》，並在日前大造勢，不僅拍攝綜藝《Good Day》，預告釋出與Karina拍攝MV，他更在昨天的鐘錶及珠寶品牌活動中，估計戴逾420萬港元珠寶，無論音樂才能和財力，都非常驚人！



G-Dragon在Jacob & Co.的活動中，以優雅端莊的西裝造型出席，襯搭CELINE籐編帽，看來風度翩翩。最為矚目的為他身上的珠寶，不僅能夠配合美甲，締造繽紛和可愛的活力，而且價值不菲，估計逾420萬港元。

G-Dragon在Jacob & Co.的活動中，身上珠寶估計有逾420萬。(Getty Images)

當中他獲行政總裁贈予戴上的腕錶，有傳值逾6億韓圜（約326萬港元），而且還有升值機會。這隻腕錶為Jacob & Co.與G-Dragon個人廠牌PEACEMINUSONE的聯乘款式，據傳全球限量生產9隻，上面加入標誌性的小雛菊圖案，收藏價值極高。

此外，與腕錶呼應的小雛菊胸針，也是Jacob & Co.為G-Dragon而製。Jacob Arabo初次與G-Dragon見面時，對方向他送上PEACEMINUSONE的小雛菊胸針，他於是延伸至珠寶創作，加入1.94卡黃鐨作花蕊，綴以9.31卡白鑽花瓣，而花莖則鑲嵌4.2卡綠色沙弗萊石，塑造出更耀目的傑作，全球只有兩枚：除了G-Dragon擁有外，品牌還將另一枚放在JOOPITER拍賣，估價約9萬至12萬美元（約70萬至93萬港元）。

G-Dragon也很愛這枚胸針，出席在香港的CHANEL 2024/25早春度假時裝秀時也有穿戴。

G-Dragon出席在香港的CHANEL 2024/25早春度假時裝秀。(IG@xxxibgdrgn)

眾所周知，G-Dragon重視手部時尚，經常使用疊戴方式，來完成他的造型。他戴上Jacob & Co.的 18K黃金鑽石手鏈和白金鑽石手鏈，以襯托腕錶的高級華麗。戒指則是BOUCHERON的Serpent Bohème戒指（約5.4萬港元）、Pomellato的Iconica Slim及Iconica戒指（分別約7.12萬及4.46萬港元），以及FRED的Amazonite Pain de Sucre戒指，營造出高調的閃爍魅力。

他同時亦戴上BOUCHERON的Plume de Paon系列孔雀羽毛耳環（約7.1萬港元），打造出奢華的貴族魅力。

作為時尚達人，G-Dragon所佩戴的珠寶，不時都會引起話題。去年他推出新作品〈POWER〉時，MV造型便以3枚搶眼的戒指作焦點。當中左手無名指上的藍綠色寶石戒指，同樣是Jacob & Co.的設計，中間鑲嵌一顆完整的44.87卡天然帕拉伊巴綠藍色碧璽，戒指托則伴以白鑽，看來閃爍和浮誇。雖然品牌沒公布售價，不過有韓媒透過珠寶資訊網估值，結果為約640萬美元（約4,975萬港元）。