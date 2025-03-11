Chloé秋冬時裝秀再次光芒四射！新浪漫復古風 從容演示女性面貌

【巴黎時裝秀/秋冬時裝秀2025/巴黎時裝周2025】巴黎時裝周準備迎來尾聲，看顧了各大時尚品牌的秋冬之作，不知大家有否被驚喜到呢？自從2023年尾 Chemena Kamali回歸Chloé，Chloé 重新與浪漫的波希米亞風格劃上等號，收獲不少人的關注。作為三度回歸Chloé 的設計師，今個秋冬系列Chemena Kamali 以「THE EVOLUTION 演變」為題，定義多樣化的女性風格，再度迷倒大家眼球。



Chloé 秋冬時裝秀｜亮點1. 重新定義「Chloé女性」概念

自Chemena Kamali回歸Chloé後，她致力展現Chloé 浪漫氣息與自由風格。與過往不同兩季的是，今季展示出更多元與具層次感的造型，以「不必過度思考如何搭配服裝」為設計重心，演示生命力強烈、不同階段的「Chloé」。

「Chloé 女子並非一成不變。她有著千絲萬縷的故事，更有著不同維度與情緒。她擁有複雜與獨特的魅力，不為單一身份所束縛。她是多面向、情感豐沛而細膩的。她如同我們一般，感知著對立，仍然沉浸於自我，情感處於流動的狀態。」（Chloé 官網）

Chloé 秋冬時裝秀｜亮點2. 70年代x新浪漫主義

除了一如既往的波希米亞風格，70年代設計元素，例如卡夫坦長袍、睡衣造型等被重新帶到秀場，更被重新演繹、重塑結構與材質。另外，今季造型亦充滿新浪漫主義元素，剪裁貼近身體曲線，展現柔美線條、用上花邊、蕾絲、花飾等裝飾，打造出符合現代時尚，同時充滿詩意氛圍的造型。

Chloé 秋冬時裝秀｜亮點3. 剛柔兼備的張力

為呼應主題，Chloé除了浪漫自由的少女面向，亦有強勢獨立的硬朗一面，正如時移勢逆，女性由家庭走到職場，女性比以往獲得更多權力般。

雖然今季隱約可見80年代流行的墊肩設計、泡泡袖，但整個系列仍保有統一性，因為Chemena Kamali 相當聰明，將硬朗元素完美揉合新浪漫主義其中，柔剛相擁、奢華與樸素相融：強勢的皮草大袍、皮革等配上淺色調與柔軟的布料，為輕盈飄逸的造型增添張力，更讓人目不轉睛。

Chloé 秋冬時裝秀｜亮點4. 金色配飾大放異彩

想為造型增加時尚感，首飾與細節絕對少不免！由層層堆疊的金屬頸鏈、手飾、大C字腰帶到手袋配鏈，一如既往地充滿Clemena Kamali喜歡的金色配飾風格，就連手袋與鞋履亦配合雕花與心型細節，從中反映出Chloé 溫柔而少女化的內心世界。

Chloé 秋冬時裝秀｜亮點5. Paddington手袋重返舞台

除了服飾外，手袋亦是舞台一大看點，今季不單帶回經典實用的Chloé Paddington手袋，看來或有新作將推出：心型扁皮手袋、配上金飾的翻口袋等。